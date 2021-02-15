Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото отца своего второго ребенка

Чем меньше известно о личной жизни знаменитости, тем больший ажиотаж вызывает любая просочившаяся к публике подробность. Пример тому — звезда сериала «Великолепный век», 37-летняя Мерьем Узерли. Подписчики актрисы и турецкие журналисты стали настоящими детективами и, кажется, наконец вычислили нового возлюбленного актрисы, от которого в январе этого года она родила дочь Лили.

Мерьем Узерли с младшей дочерью

Ранее было известно, что Мерьем встречается с американским бизнесменом, который прилетел в Германию по рабочим делам, но после знакомства с актрисой уже не смог с ней расстаться и остался в Берлине. Однако ни как его зовут, ни как он выглядит, публике было неизвестно. И вот, кажется, хотя бы одна загадка разгадана — в сети вычислили фото избранника Мерьем.

Мерьем Узерли со старшей дочерью и предполагаемым новым возлюбленным

Мужчина попал на снимки с дня рождения старшей дочери Узерли, семилетней Лары, которые на днях были опубликованы в инстаграме актрисы. Хотя и сама Мерьем, и мужчина были одеты в карнавальные костюмы, по особым приметам — прическе и густой бороде — подписчики смогли выследить его и идентифицировать на других снимках в блоге.

Предполагаемый возлюбленный Мерьем Узерли

Дело в том, что Мерьем увлекается фотографией и ведет отдельный блог, где делится своими репортажными и портретными съемками.

Одно из фото, на котором, предположительно, запечатлен возлюбленный актрисы, было опубликовано еще в марте 2019 года. На нем Мерьем нежно прильнула к мужчине, который сидит в парикмахерском кресле. На эти снимки ссылается и турецкий телеканал D.

Я думаю, что это тот же человек, что и в ее последнем посте о дне рождения дочери. Так что я думаю, что он ее бойфренд и отец второго ребенка. Мне нравится его стиль! Хорошая пара, если это правда,

— написал один из комментаторов.