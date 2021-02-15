Жирнее коровьего на 400% — как пауки из Китая производят собственное молоко



Казалось бы, практически все известные науке виды пауков уже изучены вдоль и поперек. И даже подумать о том, что они могут быть млекопитающими, было бы странно. Но одно наблюдение перевернуло взгляд ученых на отдельный вид…



Как всё должно быть

Специалисты, занимающиеся паукообразными, давно выяснили: пауки «вылупляются» из яиц. А далее, как правило, питаются остатками питательных веществ из оболочки, в которой созревали. Новорожденные паучата некоторых видов сразу остаются сами по себе, а некоторых еще «катает» на себе мать. Но чаще с целью подальше отвезти и выкинуть будущего конкурента, чтобы еды самой хватило.



Многие виды пауков именно так готовятся откладывать яйца

А любопытные китайские ученые за размножением пауков подсматривали

Всё было просто и понятно, пока один китайский биолог не решил понаблюдать за пауками-скакунчиками. А конкретно, за тем, как они выводят потомство. Детей они предпочитают «рожать» или в гнездах-общежитиях, где присутствуют сразу несколько взрослых пауков, или в одиночестве. Это, видимо, вариант для паучьих интровертов.

Когда членистоногие малыши выбрались из яиц в гнезде матери-одиночки, биолог Ханти Чен заметил странное: мать никуда от них не отходит, время идет, а паучата растут. Тут уже и запасы питательных веществ, заложенные матерью в оболочке яйца, должны давно закончиться. В гнездах, где много взрослых особей следят за детским садом, всё понятно: кто-то может постоянно бегать за едой. А одна паучиха как их кормит? Есть еще вариант, когда паучата питаются невылупившимися яйцами, но и он отпал.

Китайский специалист начал наблюдать за этим изолированным семейством скакунчиков внимательней, и увидел, как паучата «присасываются» к телу матери. И на ней выделяется какая-то белесая жидкость. Прямо как у кошек каких-нибудь или коров. Обычных млекопитающих, в общем.



Счастливая мать с потомством

Паучье молоко питательнее коровьего

Оказывается, паучиха около пары недель после появления своих детей на свет выделяла «молоко» и его капельки оставляла в гнезде, где малыши еду находили и питались. Потом они подросли и смогли потреблять жидкость прямо с мамы.

После двух недель жизни и сбалансированного питания паучата начинали даже ходить на охоту самостоятельно, но еще пару десятков дней к матери за «молоком» возвращались исправно.

Специалисты изучили состав этой паучачьей питательной жидкости и выяснили, что в ней много сахара и жиров. А белка там просто огромное количество: на 400% больше, чем в коровьем молоке.



Скакунчики довольно симпатичные

Молоком в широком понимании это ученые назвать не могут. Они решили, что такая жидкость является всё-таки переработанными паучихой невылупившимися яйцами, которые не были оплодотворены. Просто подает она их детям в виде вот такого коктейля. В общем, у скакунчиков не только название интересное, но еще и способ выкармливания потомства.