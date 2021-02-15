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В Сингапуре разработали аэрогель, который добывает чистую питьевую воду из воздуха

Команда ученых Национального университета Сингапура (NUS) разработала губчатый аэрогель, который извлекает из воздуха влагу и превращает ее в чистую питьевую воду.

Основа аэрогеля – длинные змеевидные полимеры на металлоорганическом каркасе, для которых характерна большая площадь поверхности. Благодаря специально подобранной структуре, аэрогель одновременно и притягивает и отталкивает воду. На практике это выглядит так: аэрогель извлекает молекулы воды из воздуха, конденсирует их в жидкость, после чего высвобождает собранную воду, не требуя при этом дополнительных усилий по выжиманию. На прямом солнечном свету водоотталкивающие свойства геля повышаются, что обеспечивает преобразование до 95 % собранного пара в питьевую воду.

Во время лабораторных испытаний исследователи протестировали материал на выносливость в течение 1400 часов. Результаты оказались более чем обнадеживающими: характеристики полученной питьевой воды полностью соответствовали требованиям ВОЗ. При высокой влажности всего 1 кг аэрогеля может производить до 17 л питьевой в оды в сутки, и это при том, что сам материал очень легок и не занимает места.

Исследователи отмечают простоту конструкции для получения воды, которая к тому же не нуждается энергии и функционирует без механических движущихся частей. В настоящее время ученые ищут инвесторов и коммерческих партнеров для реализации технологии в производство.

15 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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