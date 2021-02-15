В России всю Сибирь оставили без бензина — во многих регионах ощущается его острая нехватка.
Как сообщает «Интерфакс», одна из крупнейших в регионе сеть частных заправочных станций — ГК «КрайсНефть» — прекратила продажу бензина Аи-95 на своих точках.
Компания, в собственности которой находятся 39 АЗС и две нефтебазы, способные хранить до 23 тысяч кубометров топлива, столкнулась «с задержкой поставки заводом-изготовителем», объяснили в «КрайсНефти».
Проблемы возникли 13 февраля. Какой именно завод перестал поставлять бензин, компания не уточнила.
Бензин и дизтопливо «КрайсНефть» закупает на Омском НПЗ «Газпром нефти», Ачинском НПЗ «Роснефти», у «Башнефти» и «Газпром газэнергосети» (Сургут).
Проблемы с бензином в Иркутске возникли спустя неделю после того, как о ликвидации дефицита отчитались хабаровские власти.
8 февраля региональное правительство заявило, что очереди на заправках исчезли после поставки крупной партии железнодорожным транспортом.
Хабаровский НПЗ, вставший на плановый ремонт в январе и не сумевший запуститься в запланированный срок, также вышел на производственную мощность и круглосуточно отгружает бензин.
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