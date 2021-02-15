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В России всю Сибирь оставили без бензина

В России всю Сибирь оставили без бензина — во многих регионах ощущается его острая нехватка.

Эпицентр бензинового кризиса, охватившего Дальний Восток России, где в январе из продажи исчезла марка АИ-95, а к заправкам выстроились многочасовые очереди, начал перемещаться в Сибирь.Вслед за Хабаровским краем и Амурской областью, жителей которых пришлось снабжать бензином из государственного стратегического резерва, топливо начало исчезать на АЗС в Иркутской области.

Как сообщает «Интерфакс», одна из крупнейших в регионе сеть частных заправочных станций — ГК «КрайсНефть» — прекратила продажу бензина Аи-95 на своих точках.

Компания, в собственности которой находятся 39 АЗС и две нефтебазы, способные хранить до 23 тысяч кубометров топлива, столкнулась «с задержкой поставки заводом-изготовителем», объяснили в «КрайсНефти».

Проблемы возникли 13 февраля. Какой именно завод перестал поставлять бензин, компания не уточнила.

Бензин и дизтопливо «КрайсНефть» закупает на Омском НПЗ «Газпром нефти», Ачинском НПЗ «Роснефти», у «Башнефти» и «Газпром газэнергосети» (Сургут).

Проблемы с бензином в Иркутске возникли спустя неделю после того, как о ликвидации дефицита отчитались хабаровские власти.

8 февраля региональное правительство заявило, что очереди на заправках исчезли после поставки крупной партии железнодорожным транспортом.

Хабаровский НПЗ, вставший на плановый ремонт в январе и не сумевший запуститься в запланированный срок, также вышел на производственную мощность и круглосуточно отгружает бензин.

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15 февраля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
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