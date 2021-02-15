В Нидердандах выполнили первый пассажирский перелет на синтетическом топливе

Нидерландская компания KLM выполнила первый демонстрационный пассажирский рейс на котором авиалайнер был заправлен смесью обычного авиационного топлива и синтетического авиакеросина. Как пишет Aviation Week, перелет был выполнен из аэропорта Амстердама в Мадрид и был признан успешным.

Синтетическое топливо рассматривается как экологически нейтральное горючее, поскольку оно в процессе сгорания никак не влияет на баланс углекислого газа в атмосфере. Дело в том, что для производства такого топлива используется диоксид углерода.

Предполагается, что использование синтетического топлива позволит существенно снизить выбросы нового углекислого газа и других веществ, провоцирующих глобальное изменение климата.

Во время демонстрационного полета Boeing 737-800 доля синтетического авиакеросина в топливной смеси была относительно невелика — в баки самолета были заправлены 500 литров синтетического топлива. Горючее было изготовлено компанией Shell. Другие подробности об испытаниях не раскрываются.

Между тем руководство аэропорта Роттердам-Гаага объявило о намерении построить в Роттердаме опытный завод по производству синтетического топлива. Для его производства будет использоваться углекислый газ, захваченный из атмосферы.