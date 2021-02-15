В Нидердандах выполнили первый пассажирский перелет на синтетическом топливе

Синтетическое топливо рассматривается как экологически нейтральное горючее, поскольку оно в процессе сгорания никак не влияет на баланс углекислого газа в атмосфере. Дело в том, что для производства такого топлива используется диоксид углерода.
Предполагается, что использование синтетического топлива позволит существенно снизить выбросы нового углекислого газа и других веществ, провоцирующих глобальное изменение климата.
Во время демонстрационного полета Boeing 737-800 доля синтетического авиакеросина в топливной смеси была относительно невелика — в баки самолета были заправлены 500 литров синтетического топлива. Горючее было изготовлено компанией Shell. Другие подробности об испытаниях не раскрываются.
Между тем руководство аэропорта Роттердам-Гаага объявило о намерении построить в Роттердаме опытный завод по производству синтетического топлива. Для его производства будет использоваться углекислый газ, захваченный из атмосферы.
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