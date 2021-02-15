В Мьянме расстреляли еще одну демонстрацию

Отмечается, что во время протестов 14 февраля силы безопасности открыли огонь по участникам акции в городе Мьичина. На распространенных в Twitter видео слышны выстрелы, люди на кадрах в панике разбегаются. Пока неизвестно, ранен ли кто-то и какими пулями стреляли военные: резиновыми или оружейными патронами.

Помимо этого, в крупные города страны ввели танки и другую тяжелую военную технику. Интернет в Мьянме отключили на всю ночь.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимающую пост государственного советника и главы МИД.