В Израиле научились получать настоящую говядину, не убивая животных

Похоже что будущее уже наступило, по крайней мере в отдельно взятых странах. Израильскому стартапу Aleph Farms удалось вырастить в пробирке говядину, за которую таки можно не только порадоваться. Стейк из произведенного в лаборатории без убийства животного мяса, впервые попал к столу и был оценен гурманами.



Израильский стейк из пробирки, созданный Aleph Farms — это настоящая пищевая революция. До этого искусственное мясо ученые представляли в 2013 году. Это был фарш из синтезированного белка, из которого приготовили гамбургер. Простое блюдо из фастфуда с инновационной котлетой, учитывая затраты на исследования и производство, эксперты оценили в несколько сотен тысяч долларов.





Разумеется, ни о каком массовом производстве речи не шло, а уникальное кушанье просто стало доказательством того, что мясо можно получать без убийства животных. Правда созданный в 2013 году продукт можно было назвать мясом с огромной натяжкой.



Израильский стартап пошел другим путем и отказался от синтеза белка. За основу их продукта взяты стволовые клетки теленка, поэтому выращенное мясо можно без преувеличений назвать настоящим. Это уже не абстрактный бесформенный фарш, а полноценный кусок говядины, хоть и небольшой, но имеющий плотность, фактуру, цвет, а главное вкус мяса.



«Сделать котлету или колбаску из клеток, выращенных вне животного, достаточно сложно, но представьте, как трудно создать стейк из цельных мышечных волокон».

Так говорит о работе своей команды Дидье Тоуба — генеральный директор компании Aleph Farms.

«Чистое мясо», а именно так называют продукцию, полученную из клеток животного, является целью многих компаний. Фирма, сумевшая коммерциализировать производство такого мяса, мгновенно сделает своих владельцев миллиардерами. Но пока производство мышечных волокон в условиях лаборатории — дорогое и, увы, неблагодарное занятие, отнимающее уйму времени. Даже стартап Aleph Farms, который сегодня впереди планеты всей, потратил на изготовление совсем небольшого стейка около 3 недель.



Кстати, как вы думаете, что произошло с первым стейком из «чистого мяса»? Как ни странно, тоже, что и с обычным стейком — его поджарили и съели сами создатели. Честь приготовить первое в истории человечества блюдо из клеточного мяса, выпала израильскому шеф-повару Амиру Элану (Amir Ilan). Кулинар сообщил, что так как кусочек мяса был невелик, его приготовление заняло не более минуты.



«Для меня это значимый опыт — попробовать мясо, которое имеет внешний вид говядины, но было выращено без антибиотиков и причинения вреда животным или окружающей среде».

Амир рад, что именно его пригласили для участия в эксперименте, дав возможность попасть в историю.

Между тем далеко не все рады появлению «чистого мяса». В начале 2018 года крупные производители настоящего мяса объявили решительный протест ученым. По их мнению, полученный «в пробирке» продукт не имеет права называться мясом и такая формулировка может ввести в заблуждение потребителей.