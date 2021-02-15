В Бахрейне открыли подводный парк внутри «Боинга»

Новый аттракцион обещает заинтересовать любителей и неба, и морских глубин. Подводный парк оборудовали внутри огромного самолета Boeing 747, который специально погрузили в океан. Посетители смогут поплавать в кабине, изучая конструкцию летательного аппарата и наслаждаясь прекрасными видами морского дна. Туристический объект обещает стать одним из самых популярных в стране, привлекая дайверов со всего мира.



Смотрите дальше, как выглядит удивительный подводный эко-парк внутри затопленного «Боинга».



У дайверов появилась возможность исследовать затопленный Boeing 747 в Бахрейне. Самолет 1981 года изготовления был погружен под воду в 2019 году, и сейчас на его базе создали подводный эко-парк, который уже открыт для посещений.



Аттракцион Dive Bahrain находится неподалеку от международного аэропорта. В центре подводной композиции находится 70-метровый «Боинг» — самый большой самолет из когда-либо специально затопленных.

Проект был разработан в тесном сотрудничестве Бахрейнского управления туризма и выставок (BTEA) с Верховным Советом по охране окружающей среды (SCE).



Посетители подводного эко-парка смогут получить уникальный опыт погружения на большой территории.



Кроме огромного самолета здесь будут затоплены и другие объекты. Искусственные рифы и другие скульптуры, погруженные под воду, станут основой, на которой замечательно приживутся кораллы. Это обеспечит устойчивую среду обитания для жителей морских глубин.



Эко-парк позволит исследователям получить ценную информацию о подводном мире и повысит уровень осведомленности о том, как важно охранять морскую среду.



Создатели считают, что Dive Bahrain станет всемирно известной туристической достопримечательностью, ведь он будет интересен как для путешественников, так и для дайверов. Профессионалы обследовали самолет, чтобы убедиться в его безопасности для посетителей.



Подводный комплекс находится в 30 километрах на север от Амвея. На территории 100 000 кв. метров обустроили огромное количество дорожек для дайверов, окруженных разноцветными искусственными рифами и подводными скульптурами.



Перед тем как «Боинг» был погружен под воду, с него удалили все элементы, содержащие потенциально опасные токсические вещества, чтобы сохранить чистую морскую среду. Кроме того, что эко-парк станет аттракционом для туристов, он также послужит для развития и улучшения состояния коралловых рифов.



Самолеты и раньше делали дайверскими объектами. Воздушные судна затапливали в Иордании, Майами, Турции, Канаде, но бахрейнский Boeing 747 стал самым большим из всех погруженных под воду самолетов.



Необычный подводный парк обещает стать одной из самых интересных достопримечательностей Бахрейна. Он даст возможность соединить любовь к полетам и погружениям под воду, получив от посещения объекта двойное удовольствие. Отличное место для приключений, не правда ли?