Украинские фильмы о любви — что посмотреть

Если вы еще не видели украинских фильмов о любви, то почему бы не сделать это. Мы, украинцы, очень любим любить. И где, как не в наших лентах, мы увидим самые жизненные истории.

Мы собрали для вас подборку из 8 самых разных украинских лент о любви. Все они уникальны и отличаются между собой, поэтому абсолютно каждый непременно найдет себе историю по душе.

«Оранжевое небо» – 2006

События фильма режиссера Александра Кириенко развиваются на фоне оранжевой революции, в 2004 году. 2 совершенно разные истории жизни людей переплетаются между собой в Киеве. Иванна – студентка, неравнодушна к судьбе страны, которая фактически уже живет на площади. Девушка внезапно ворвалась в жизнь Марка, сына губернатора области. У парня уже запланировано будущее – обучение за рубежом, обеспечена невеста. Кажется, его не беспокоит ничего кроме материальных благ. Но все меняется, когда он начинает проводить время с активисткой. Между тем события на площади начинают обостряться.

«Моя бабушка Фани Каплан» – 2016

В парижском пригороде Сент-Женевьев де Буа доживает последние дни киевская журналистка Марина, читает дневник своей бабушки Фани Каплан. Она узнает драматическую историю любви Фани человеку, которого зовут Виктор Гарский. Он постоянно использовал ее в своих политических играх. Также, параллельно с этим, Марина узнает о романе Фани с братом Владимира Ленина – Дмитрием. Фильм режиссировала Ольга Демьяненко.

Рейтинг IMDb: 6,4

«Такие красивые люди» – 2013

Подруги Марта и Люба решили убежать от суеты большого города и пожить на берегу моря подальше от людей. Люба имеет хорошего мужа и восьмилетнего сына, а вот Марта – одинокая женщина, которая пережила неудачный брак. Кажется, им комфортно и весело жить всем вместе, но Марте не хватает тепла. Так она находит неудачника писателя Ивана, который вообще потерял веру в любовь. Режиссер ленты – Дмитрий Моисеев.

Рейтинг IMDb: 8,1

«Гуцулка Ксеня» – 2019

Романтический мюзикл режиссерки Елены Демьяненко переносит нас В 1939 год. Американец украинского происхождения Яро приехал в Ворохту, чтобы жениться на украинке. Ведь отец поставил ему ультиматум – если он этого не сделает, состояния не получит. По приезду Яро знакомится с Ксенией, которая пленила его сердце. Тем временем до оккупации Западной Украины большевиками осталось всего несколько недель.

Рейтинг IMDb: 7,2

«Мамай» – 2003

Если вам нравится история Ромео и Джульетты, то фильм украинского режиссера Олеся Санина «Мамай» – идеальный вариант для просмотра. Сюжет создан на основе украинского и крымскотатарского фольклора. Казака-беглеца, который находится при смерти, спасает красивая татарская женщина. И он не может в нее не влюбиться.

Рейтинг IMDb: 6,9

«Украденное счастье» — 2004

Это четырёхсерийный минисериал режиссера Андрея Дончика. Сюжет создан по мотивам одноименной пьесы Ивана Франко, только переделанный на современный лад. События разворачиваются на Западной Украине в начале 2000-х годов. И хотя мир изменился, человеческие страсти остались неизменными. В основе сюжета – безысходный и трагический любовный треугольник, в котором оказались молодая учительница Анна, ее муж Николай и его первая любовь Михаил. Если вы читали пьесу Ивана Франко и думаете, что знаете финал, то можем вас заверить, что он переписан.

«Для домашнего очага» — 1992

Еще один фильм по мотивам одноименной повести Ивана Франко. Режиссер Борис Савченко экранизировал историю счастливого брака Анели и Антона Ангарович. Они любят друг друга, у них растут дети и они на все готовы ради «очага» своей семьи. Но служба Антона в Боснии и уголовные дела Анели перевернули их жизнь с ног на голову.

Это украинская мелодрама режиссера Алана Бадоева о любви Кати и Романа в дни Оранжевой революции. В начале ленты герои сдали анализы на СПИД и по условиям мистической игры не должны выходить из квартиры до того, как умрет ее хозяин. Ведь за это герои получат неплохой денежный приз. За окном идет революция, но Роман не может выйти из квартиры и зафиксировать ее на камеры своего объектива. Единственная связь с внешним миром – письма, которые бросают под дверь. Картина в свое время получила неоднозначные отзывы, но нравится или нет – решать вам.

Рейтинг IMDb: 6,7