Сериал о супругах-шпионах выйдет на Amazon Prime в 2022 году

Британская актриса Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь», «Убивая Еву») и американский актер и музыкант Дональд Гловер («Сообщество», «Атланта») снимутся в ремейке фильма «Мистер и миссис Смит». Именно они станут новыми мистером и миссис Смит, которых ранее сыграли Бред Питт и Анджелина Джоли.

Помните, как герои Джоли и Питта дрались почти весь фильм? Это потому, что они вовремя не придумали, что будут делать в День влюбленных. Нашим читателям повезло больше – все секреты идеального 14 февраля мы собрали в одном месте.

О том, что актеры присоединятся к работе над сериалом, Гловер рассказал в Instastories.

Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж также выступят шоураннерами проекта вместе с Франческой Слоун – соавтором сериалов «Фарго» и «Стартап».

Ранее Гловер и Уоллер-Бридж вместе работали над фильмом «Хан Соло: Звездные войны. Истории», где сыграли Лэндо Калриссиана и дроида L3−37.