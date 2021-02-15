Ради важных артефактов «Титаник» планируют потревожить

Впервые с момента аварии, которая произошла 108 лет назад, корпус печально известного лайнера будет вскрыт. Это будет сделано для того, чтобы достать из капитанской рубки телеграфный передатчик, с которого был дан сигал SOS.



Разрешение на проведение экспедиции учёные получили благодаря федеральному судье штата Вирджиния, который дал «добро» на вскрытие корпуса «Титаника». Комментируя своё решение, как пишет издание The Washington Post, он отметил, что считает экспедицию уникальной. Она поможет восстановить легендарный передатчик Marconi, который станет частью мирового наследия. Ведь именно из-за его работы, как считают многие эксперты, и произошла трагедия.

Известно, что сообщения приходили со значительной задержкой, поэтому сигнал о приближении айсберга был получен слишком поздно. Так же поздно получили сигналы бедствия и корабли, которые были в момент крушения в море. Так ли это было на самом деле и хотят выяснить учёные. Чтобы извлечь передатчик компания R. M. S. Titanic этим летом планирует отправить на «Титаник» роботизированную технику, которая при дистанционном управлении исследователей, поможет аккуратно изъять искомый артефакт из рубки. Исследователи уверены, что они смогут починить Marconi с лайнера.

Данная идея, при которой невозможно будет сохранить целостность «Титаника» нравится далеко не всем. Против проведения данной научной экспедиции уже выступили сотрудники Национального управления океанографических исследований. Они заявляют, что затонувший пассажирский лайнер нельзя рассматривать, как артефакт, так как он, по сути, является братской могилой. Критики идеи достать телеграфный передатчик утверждают, что он ничем не отличается от подобных того времени и не представляет какой-либо ценности для истории

К слову, в конце 2019 года исследователи спустя много лет смогли спуститься к судну и осмотреть его состояние. Они отметили, что оно плачевно. Многие дайверы пытались оставить на борту корабля какие-то надписи или просто отдирали «на память» части легендарного судна. После этого «Титаник» был взят под защиту двумя странами – США и Великобританией. Доступ к нему будет строго ограничен, даже для учёных.