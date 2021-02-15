«Пульс» выйдет в национальный кинотеатральный прокат в начале апреля

Широкий кинотеатральный прокат спортивной драмы «Пульс» начнется 8 апреля 2021 года. Фильм можно будет увидеть в большинстве кинотеатров страны. Также запланированы показы специальной инклюзивной версии картины, подробности о чем сообщат дополнительно.

Полнометражный художественный фильм «Пульс» создан на основе реальной истории украинской спортсменки, легкоатлетки, Паралимпийской чемпионки 2008 года Оксаны Ботурчук. Производство ленты осуществила компания KINOROB (входит в состав FILM.UA Group) при поддержке Министерства культуры Украины, а старт проката планировался на 19 марта 2020 года. Однако в связи с общенациональным карантином, введенным с целью предотвращения распространения вируса COVID-19, релиз драмы «Пульс» был перенесен и состоится уже весной этого года.

«Мы с нетерпением ждали, когда же эту невероятную историю об украинской чемпионке наконец сможем выпустить в кинопрокат. «Пульс» был снят еще в доковидные времена и, соответственно, был рассчитан для показа именно на больших экранах. Есть ощущение, что такие мотивирующие, вдохновляющие фильмы о реальных личностях очень нужны нашему обществу. И верю, что мы не разочаруем зрителя!», — рассказывает продюсер ленты Егор Олесов.

Режиссер ленты Сергей Чеботаренко: «Это история о борьбе, воле и достижения невероятных высот. Для меня имеет особое значение то, что лента основана на реальной биографии нашей спортсменки — Оксаны Ботурчук. Мне очень приятно, что недавно на американском кинофестивале, в котором принимал участие «Пульс», аудитория очень высоко оценила ленту, подтверждением чего стали полученные награды. Также очень рад, что наконец-то «Пульс» увидят украинские зрители».

Напомним, что в конце января 2021 года состоялась мировая премьера спортивной драмы «Пульс» в рамках Flathead Lake International Cinemafest (Полсон, США). В результате лента получила 2 основные награды этого международного кинофестиваля — лучший фильм и лучший режиссер.

Официальный трейлер картины можно посмотреть здесь.

Дистрибуцией фильма на территории Украины занимаются компании Киномания и FILM.UA Distribution, которая ответственная также за международные продажи.

В ролях: Наталья Бабенко (Оксана), Станислав Боклан (тренер), Виктория Левченко (Елена, сестра Оксаны), Наталья Доля (мать), Александр Кобзарь (отец), Лилия Ребрик (тренер Ирина), Ахтем Сеитаблаев (врач), Роман Ясиновский (Дмитрий), Максим Самчик (Макс), Сергей Лузановский (Сергей), Дарья Барихашвили (Анна) и другие.

Синопсис: Юная украинская легкоатлетка живет в маленьком городке и имеет большую мечту — попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только начинается, и она демонстрирует хорошие результаты. Но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к заветной мечте не существует преград.