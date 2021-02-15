Полицейских собак в США научили находить телефоны и флешки

В американском штате Миннесота полиция начала использовать служебных собак для обнаружения цифровых носителей информации. На прошлой неделе полиция штата представила общественности черного британского лабрадора по кличке Сота — первую свою служебную собаку, способную обнаружить по запаху мобильные телефоны и различные устройства для хранения информации — USB-флешки и SD-карты, на которых преступники могут хранить важную информацию.



Собаки с такими способностями, на самом деле, встречаются совсем не часто — всего в США их сейчас насчитывается около трех десятков. Они способны чувствовать запах оксида трифенилфофида — химического соединения, которым покрывают карты памяти.

Полицейские говорят, что эта способность не только уникальна, но и практически незаменима. Собаки, например, могут найти миниатюрную флеш-карту в траве, куда ее выбросил преступник. Человеку такая задача просто не под силу. «Эта собака действительно очень сильно продвинула нас вперед, — говорит полицейский Дрю Эванс. — Потому что ее нос явно значительно лучше, чем любой из наших».

Сота начала работать в полиции в мае этого года и за прошедшие несколько месяцев уже поучаствовала расследовании десяти преступлений, включая хищения, убийства и финансовые правонарушения. Во всех этих случаях в деле была замешена информация, хранившаяся на цифровых носителях. В общей сложности собака обнаружила 21 электронное устройство, включая тщательно спрятанный мобильный телефон с места убийства.