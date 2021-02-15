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Пара с одиннадцатью детьми, хочет еще 100 своих детей

23-летняя славянская девушка Кристина Озтюрк и ее 56-летний муж-турецкий бизнесмен Галип Озтюрк сейчас воспитывают 11 детей ( дочь Кристины и 10 совместных детей, рождённых суррогатными матерями), пара планирует при помощи суррогатного материнства довести количество детей до 100.


Пара познакомилась несколько лет назад в Батуми, куда Кристина приехала отдыхать.

«Шесть лет назад я сама родила старшую дочь Вику. Остальные дети генетически наши — от нас с мужем, — но их вынашивали суррогаты»


В своём аккаунте в Инстаграме пара сообщает о желании иметь 105 детей, но цифра не окончательная, они точно не определились.


«Я не знаю, сколько их в конечном итоге будет, но мы, конечно, не планируем останавливаться на 10», — сказала «помешавшаяся» на детях мама.
«Мы просто не готовы говорить об окончательной цифре. Всему своё время»
В Батуми, где сейчас живет Семья, суррогатное материнство законно и стоит около 8000 евро.

«Клиника в Батуми подбирает для нас суррогатных мам и берёт на себя полную ответственность за процесс», — рассказала Кристина.
«Мы лично не знакомимся с суррогатными матерями и не поддерживаем с ними прямых контактов, чтобы избежать проблем после беременности».
Деньги у пары есть, поэтому вполне возможно, что им удастся воплотить свои планы в жизнь, хотя для этого потребуется лет 20 (если использовать по 5 суррогатных беременностей в год).
Реальный Мир

15 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
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