Пара с одиннадцатью детьми, хочет еще 100 своих детей

23-летняя славянская девушка Кристина Озтюрк и ее 56-летний муж-турецкий бизнесмен Галип Озтюрк сейчас воспитывают 11 детей ( дочь Кристины и 10 совместных детей, рождённых суррогатными матерями), пара планирует при помощи суррогатного материнства довести количество детей до 100.





Пара познакомилась несколько лет назад в Батуми, куда Кристина приехала отдыхать.



«Шесть лет назад я сама родила старшую дочь Вику. Остальные дети генетически наши — от нас с мужем, — но их вынашивали суррогаты»





В своём аккаунте в Инстаграме пара сообщает о желании иметь 105 детей, но цифра не окончательная, они точно не определились.





«Я не знаю, сколько их в конечном итоге будет, но мы, конечно, не планируем останавливаться на 10», — сказала «помешавшаяся» на детях мама.

«Мы просто не готовы говорить об окончательной цифре. Всему своё время»

В Батуми, где сейчас живет Семья, суррогатное материнство законно и стоит около 8000 евро.

«Клиника в Батуми подбирает для нас суррогатных мам и берёт на себя полную ответственность за процесс», — рассказала Кристина.

«Мы лично не знакомимся с суррогатными матерями и не поддерживаем с ними прямых контактов, чтобы избежать проблем после беременности».

Деньги у пары есть, поэтому вполне возможно, что им удастся воплотить свои планы в жизнь, хотя для этого потребуется лет 20 (если использовать по 5 суррогатных беременностей в год).

Реальный Мир