Ольга Куриленко поделилась архивным снимком из юности

На фото знаменитость предстала в голубой блузе на тонких бретельках с глубокое декольте. Образ завершил макияж с голубыми тенями.

Известная украинская актриса и модель Ольга Куриленко, известная по роли девушки Джеймса Бонда, решила вспомнить времена своей молодости. Архивное фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото знаменитость предстала в голубой блузе на тонких бретельках с глубокое декольте. Нежный образ завершил макияж с голубыми тенями и завитые локоны.

Публикация звезды собрала более 13 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников.

«Вы очаровательны», «Вау, прекрасная», «Почему мы до сих пор не женаты?», «Не возражаешь, если я нарисую твой портрет?», «Думаю, ты была настоящей сердцеедкой в юном возрасте», «Нравится это», — написали пользователи сети.