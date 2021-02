Арабская станция Al Amal прислала снимок вулканов Марса Сериал о супругах-шпионах выйдет на Amazon Prime в 2022 году » Найден «дедушка» британского Стоунхенджа Археологи связали появление Стоунхенджа с предполагаемой миграцией неолитического населения с юго-запада современного Уэльса на равнину Солсбери и переносом культовых центров на новое место. К такому выводу ученые пришли после исследования остатков мегалитического сооружения Ваун Маун на холмах Пресели в Уэльсе. Эта постройка, по-видимому, стала источником части камней для раннего Стоунхенджа, сообщает статья в журнале Antiquity. Первые каменные элементы в комплексе Стоунхенджа появились около 3000 года до нашей эры. Это так называемые синие камни, которые происходят из каменоломен в обнажениях долеритовых и риолитовых пород на возвышенности Пресели на территории графства Пембрукшир (юго-западный Уэльс). В Стоунхендже они были установлены в углублениях, известных как лунки Обри, и отмечали места захоронения кремированных человеческих останков. Соотношение изотопов стронция в останках и изотопов углерода и кислорода во фрагментах древесного угля из этих захоронений показало, что некоторые погребенные здесь люди не только провели последние годы жизни в Уэльсе, но и были там кремированы. После кремации их останки были перемещены в Стоунхендж. Туда же, на расстояние около 240 километров от холмов Пресели, перевезли и синие камни. В Пресели открыто несколько источников, в которых неолитические строители добывали синие камни различных типов. Это обнажение пятнистого долерита Карн Гедог, месторождение долерита без светлых включений Керригмархогион и риолитовое месторождение Крейг Рос-и-Фелин. В Карн Гедог и Крейг Рос-и-Фелин археологи нашли и свидетельства добычи камня в доисторическое время — искусственные платформы из каменных плит и древесный уголь. Особенно активно, по-видимому, разрабатывался в неолите карьер в Карн Гедог, в котором были обнаружены как следы выемки естественных долеритовых столбов и плит с помощью клиньев, так и инструменты клиновидного профиля со следами ударных повреждений. Радиоуглеродные датировки показывают, что добыча камня в карьерах Пресели велась во второй половине IV тысячелетия до нашей эры. Расположение кромлеха Ваун Маун (красное кольцо), а также источников синих камней Карн Гедог, Крейг Рос-и-Фелин и Керригмархогион. Также показаны местоположения других неолитических памятников в районе возвышенности Пресели Мегалитическое строительство на юго-западе Уэльса оказалось старше, чем на равнине Солсбери — в Стоунхендже и в расположенном примерно в двух километрах к юго-востоку Блустоунхендже (Блухендже), где также нашлись обломки синего камня. В окрестностях каменоломен ученые действительно обнаружили неолитические постройки — следы кромлехов в Банк Дю и Дрислуине, несколько гробниц дольменного типа и остатки каменного круга в местности под названием Ваун Маун (в переводе с валлийского — «торфяная пустошь»). От сооружения в Ваун Маун сохранились четыре камня, из которых только один сохраняет стоячее положение. В 2011 и в 2017–2018 годах участок был обследован с помощью геофизических методов, но они не дали результатов из-за особенностей местного субстрата, состоящего из ледниковых отложений. Сохранившиеся камни Ваун Маун, вид с востока Parker Pearson et al. / Antiquity, 2021 Археологи под руководством Майка Паркера Пирсона (Mike Parker Pearson) из Института археологии Университетского колледжа Лондона провели раскопки Ваун Маун и изучили уцелевшие на участке камни. В первую очередь ученые определили местонахождение гнезд, в которых были установлены два крайних упавших камня, и вычислили диаметр кромлеха Ваун Маун. Он оказался таким же, как диаметр рва в Стоунхендже — 110 метров. Восстановив геометрию кромлеха, археологи заложили несколько траншей на его окружности и нашли шесть пустых гнезд 0,30–0,50 метров в глубину и 0,80–1,20 метров в диаметре. Некогда в них были установлены монолиты, о чем свидетельствуют мелкие фрагменты долерита вокруг гнезд. В основании каждого углубления сохранился отпечаток монолита, по которому можно судить о его размерах и форме. Один из монолитов оставил в грунте пятиугольный отпечаток, у остальных сечение основания было близко к прямоугольному. Трехмерное фотограмметрическое изображение углубления, оставшегося после демонтажа монолита с пятиугольным сечением основания В Ваун Маун монолиты располагались по окружности неравномерно: археологи раскопали участки, где углубления отсутствовали. Через некоторое время после постройки все камни, кроме четырех, были удалены, а их гнезда постепенно заполнились осадком. Радиоуглеродное датирование образцов древесного угля, найденных при раскопках, и применение метода оптически стимулированной люминесценции для определения возраста минеральных фрагментов в углублениях позволили оценить время создания кромлеха приблизительно 3200 годом до нашей эры. Это ставит его в число древнейших каменных кругов в Британии наряду с Кругом Моганби на севере Англии и Брин-Келли-Ди на острове Англси. Археологи не нашли в Ваун Маун и его окрестностях никаких остатков возрастом от 3000 до 2000 года до нашей эры, что косвенно свидетельствует о скором демонтаже памятника. Все четыре сохранившихся камня Ваун Маун принадлежат к разновидности плотного, однородного долерита, не содержащего светлых включений, и происходят, по-видимому, из ближайшего месторождения Керригмархогион в трех километрах к юго-востоку. Ни одного каменного фрагмента, происходящего из других известных месторождений, в кромлехе не найдено. В Стоунхендже также есть три синих камня, предположительно происходящих из карьера Керригмархогион. Один из них — камень под номером 62 — отличается пятиугольным поперечным сечением по линии дерна. Формой и размерами оно сходно с отпечатком в пятиугольным отпечатком в Ваун Маун. Археологи предположили, что до установки в комплексе Стоунхенджа камень 62 побывал в составе валлийского кромлеха. Этого нельзя исключить и для двух других монолитов Стоунхенджа той же разновидности, размеры которых сопоставимы с размерами сохранившихся камней Ваун Маун. Слева: долеритовый отщеп, найденный в одном из углублений; вверху справа: один из монолитов Стоунхенджа, принадлежащий к той же разновидности долерита; внизу справа: базальное сечение камня 62 из Стоунхенджа, близкое по форме к пятиугольному отпечатку в Ваун Маун Parker Pearson et al. / Antiquity, 2021 Пирсон и его коллеги предположили, что на рубеже IV–III тысячелетий до нашей эры культовый комплекс Ваун Маун подвергли демонтажу, а монолиты из него переместили на место строительства Стоунхенджа и, возможно, других святилищ равнины Солсбери. Однако новый культовый центр явно включил в себя остатки нескольких мегалитических сооружений: об этом говорит разнообразие пород и многочисленность его синих камней. Первоначально в Стоунхендже их насчитывалось 56 (по количеству лунок Обри), в после реконструкции около 2600 года их количество, вероятно, достигло 80 за счет демонтажа Блюстоунхенджа. При этом большинство синих камней — это пятнистые долериты из Карн Гедога. Если Стоунхендж действительно вобрал в себя элементы культовых построек ранней эпохи, в районе холмов Пресели должны отыскаться следы этих сооружений. a) Ваун Маун: траншеи для раскопок (красный) с указанием местоположения четырех сохранившихся камней (красный и черный) и раскопанных углублений от монолитов (зеленый и черный); б) Первый этап строительства Стоунхенджа (начало III тысячелетия до нашей эры) Parker Pearson et al. / Antiquity, 2021 Предположение о переносе и объединении синих камней в новом сакральном центре подтверждается наличием в Стоунхендже погребений переселенцев из юго-западного Уэльса. Они воспроизвели на равнине Солсбери размеры Ваун Маун и обнаруженную в ходе раскопок архитектурную особенность кромлеха — ориентацию пары монолитов на точку восхода во время летнего солнцестояния. Еще один аргумент в пользу гипотезы о переселении вместе со священными камнями — полное отсутствие в районе Ваун Маун и его окрестностях радиоуглеродных дат, приходящихся на время после начала строительства Стоунхенджа. Очевидно, люди покинули старое святилище, оставив в нем только четыре камня. Вверху: один из упавших монолитов, который образовывал западную сторону входа в каменный круг Ваун Маун; внизу: углубление от камня, образовывавшего восточную сторону входа. Эта пара монолитов была ориентирована на точку восхода во время летнего солнцестояния Parker Pearson et al. / Antiquity, 2021 Пирсон интерпретирует возведение Стоунхенджа и окружающих его сооружений как создание некоей нейтральной зоны между неолитическим населением западной и восточной частей Британии. С одной стороны, она разграничивала занятые разными племенами области, с другой — объединяла их во время общих культовых праздников, посвященных предкам. Но вопрос о причинах предполагаемой миграции и о том, насколько они связаны с далекими межплеменными контактами, остается открытым. Ответ на него могут дать дальнейшие раскопки как в районе холмов Пресели, так и в Стоунхендже.