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Красотка из ЦАХАЛа стала победительницей в фотоконкрусе

Очаровательная девушка по имени Ким Меллибовски служит в армии обороны Израиля. Внешне хрупка девушка делится в интернете не только фотками своей службы в рядах ЦАХАЛ, но и снимками, сделанными во время отдыха.

kim_mellibovsky_02

Солдат ЦАХАЛа Ким Меллибовски на службе и на отдыхе армия, девушка, израиль
Солдат ЦАХАЛа Ким Меллибовски на службе и на отдыхе армия, девушка, израиль
Солдат ЦАХАЛа Ким Меллибовски на службе и на отдыхе армия, девушка, израиль
Солдат ЦАХАЛа Ким Меллибовски на службе и на отдыхе армия, девушка, израиль
Солдат ЦАХАЛа Ким Меллибовски на службе и на отдыхе армия, девушка, израиль
Солдат ЦАХАЛа Ким Меллибовски на службе и на отдыхе армия, девушка, израиль
Солдат ЦАХАЛа Ким Меллибовски на службе и на отдыхе армия, девушка, израиль
Солдат ЦАХАЛа Ким Меллибовски на службе и на отдыхе армия, девушка, израиль
Солдат ЦАХАЛа Ким Меллибовски на службе и на отдыхе армия, девушка, израиль
Солдат ЦАХАЛа Ким Меллибовски на службе и на отдыхе армия, девушка, израиль
Солдат ЦАХАЛа Ким Меллибовски на службе и на отдыхе армия, девушка, израиль
Солдат ЦАХАЛа Ким Меллибовски на службе и на отдыхе армия, девушка, израиль
Солдат ЦАХАЛа Ким Меллибовски на службе и на отдыхе армия, девушка, израиль
Солдат ЦАХАЛа Ким Меллибовски на службе и на отдыхе армия, девушка, израиль
Солдат ЦАХАЛа Ким Меллибовски на службе и на отдыхе армия, девушка, израиль

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15 февраля, 2021 | Category: Израиль, Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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