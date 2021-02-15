Красотка из ЦАХАЛа стала победительницей в фотоконкрусе

Очаровательная девушка по имени Ким Меллибовски служит в армии обороны Израиля. Внешне хрупка девушка делится в интернете не только фотками своей службы в рядах ЦАХАЛ, но и снимками, сделанными во время отдыха.

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