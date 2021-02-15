Украинские фильмы о любви — что посмотреть В Мьянме расстреляли еще одну демонстрацию » Компания Geely создала из 750 автомобилей гигантскую мозаику Книга рекордов Гиннесса зафиксировала новый мировой рекорд: китайская компания Geely создала из 750 автомобилей гигантскую мозаику. Достижение приурочили к Новому году: по местному календарю, 2021-й пройдёт под знаком Быка, и именно этому животному посвящена «рекордная» композиция. По правилам Книги Гиннесса, для достижения рекорда расстояние между автомобилями не должно превышать 20 сантиметров, а площадь композиции должна быть не менее 3000 квадратных метров. Фирма Geely уложилась в оба критерия: машины запарковали с интервалом 4-5 сантиметров, а площадь орнамента превысила отметку 7000 квадратных метров! Вообще Geely соорудила сразу две мозаики: на одной изображен символ года — бык, на другой — число «2021» и подпись в виде иероглифов. Представители Книги Гиннесса зафиксировали только более крупную картинку с 750 автомобилями, хотя суммарно в «флешмобе» участвовали 1339 машин. Для рекорда использовали одинаковые Geely Emgrand белого и тёмно-серого цветов.