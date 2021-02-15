|
|
Компания Geely создала из 750 автомобилей гигантскую мозаику
Книга рекордов Гиннесса зафиксировала новый мировой рекорд: китайская компания Geely создала из 750 автомобилей гигантскую мозаику. Достижение приурочили к Новому году: по местному календарю, 2021-й пройдёт под знаком Быка, и именно этому животному посвящена «рекордная» композиция.
Вообще Geely соорудила сразу две мозаики: на одной изображен символ года — бык, на другой — число «2021» и подпись в виде иероглифов. Представители Книги Гиннесса зафиксировали только более крупную картинку с 750 автомобилями, хотя суммарно в «флешмобе» участвовали 1339 машин. Для рекорда использовали одинаковые Geely Emgrand белого и тёмно-серого цветов.
|
Powered by WordPress & Atahualpa
Leave a Reply