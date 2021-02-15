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Киногороскоп: что посмотреть каждому знаку зодиака

Киногороскоп: что посмотреть каждому знаку зодиака

Небанальные и романтические экземпляры для идеального вечера.

Если тебе надоело проводить половину свидания в поиске классной киношки, то эта подборка выручит на раз. Иногда надо довериться звездам и все будет меджик!

Итак:

Овен

Селеста и Джесси навсегда / Celeste and Jesse Forever (2012)
Мои черничные ночи / My Blueberry Nights (2007)
Что-то новенькое / Something New (2006)

Телец

Southside With You (2016)
Зависнуть в Палм-Спрингс / Palm Springs (2020)
Безумно богатые азиаты / Crazy Rich Asians (2018)

Близнецы

Влюбленные голубки / The Lovebirds (2020)
Половина / The Half of It (2020)
Он и она / Monsieur et Madame Adelman (2017)

Рак

Любовь Сильвии / Sylvie’s Love (2020)
Пусть снежит / Let It Snow (2019)
Эта дурацкая любовь / Crazy, Stupid, Love (2011)

Лев

Любовь и баскетбол / Love and Basketball (2000)
Брачная история / Marriage Story (2019)
Увлечение Стеллы / How Stella Got Her Groove Back (1998)

Дева

Любовь — болезнь / The Big Sick (2017)
Фотография / The Photograph (2020)
Метод Хитча / Hitch (2005)

Весы

Подобающее поведение / Appropriate Behavior (2014)
С любовью, Саймон / Love, Simon (2018)
Бойфренд из будущего / About Time (2013)

Скорпион

Выживут только любовники / Only Lovers Left Alive (2013)
Лунный свет / Moonlight (2016)
50 оттенков серого / 50 Shades of Gray (2015)

Стрелец

Всем парням, которых я любила раньше / To All the Boys I’ve Loved Before (2018)
Поэтическая Джастис / Poetic Justice (1993)
Принцесса-невеста / The Princess Bride (1987)

Козерог

Квин и Слим (2019)
Ты — мой вопрос / Always Be My Maybe (2019)
Шаг за шагом / Work It (2020)

Водолей

Выпускной бал / The Prom (2020)
Роман влюбленных / «Small Axe» Lover’s Rock (2020)
Реальная любовь / Love, actually (2003)

Рыбы

Русалка / The Mermaid (2016)
Звездная пыль / Stardust (2007)
Магия / Practical Magic (1998)

15 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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