Киногороскоп: что посмотреть каждому знаку зодиака Небанальные и романтические экземпляры для идеального вечера. Если тебе надоело проводить половину свидания в поиске классной киношки, то эта подборка выручит на раз. Иногда надо довериться звездам и все будет меджик! Итак: Овен Селеста и Джесси навсегда / Celeste and Jesse Forever (2012)

Мои черничные ночи / My Blueberry Nights (2007)

Что-то новенькое / Something New (2006) Телец Southside With You (2016)

Зависнуть в Палм-Спрингс / Palm Springs (2020)

Безумно богатые азиаты / Crazy Rich Asians (2018) Близнецы Влюбленные голубки / The Lovebirds (2020)

Половина / The Half of It (2020)

Он и она / Monsieur et Madame Adelman (2017) Рак Любовь Сильвии / Sylvie’s Love (2020)

Пусть снежит / Let It Snow (2019)

Эта дурацкая любовь / Crazy, Stupid, Love (2011) Лев Любовь и баскетбол / Love and Basketball (2000)

Брачная история / Marriage Story (2019)

Увлечение Стеллы / How Stella Got Her Groove Back (1998) Дева Любовь — болезнь / The Big Sick (2017)

Фотография / The Photograph (2020)

Метод Хитча / Hitch (2005) Весы Подобающее поведение / Appropriate Behavior (2014)

С любовью, Саймон / Love, Simon (2018)

Бойфренд из будущего / About Time (2013) Скорпион Выживут только любовники / Only Lovers Left Alive (2013)

Лунный свет / Moonlight (2016)

50 оттенков серого / 50 Shades of Gray (2015) Стрелец Всем парням, которых я любила раньше / To All the Boys I’ve Loved Before (2018)

Поэтическая Джастис / Poetic Justice (1993)

Принцесса-невеста / The Princess Bride (1987) Козерог Квин и Слим (2019)

Ты — мой вопрос / Always Be My Maybe (2019)

Шаг за шагом / Work It (2020) Водолей Выпускной бал / The Prom (2020)

Роман влюбленных / «Small Axe» Lover’s Rock (2020)

Реальная любовь / Love, actually (2003) Рыбы Русалка / The Mermaid (2016)

Звездная пыль / Stardust (2007)

Магия / Practical Magic (1998)