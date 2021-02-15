Кейт Уинслет рассказала, чего ей не хватало при съемке секс-сцен

45-летняя Кейт Уинслет часто рассказывает о своем актерском опыте. Не так давно кинозвезда вспомнила о буллинге, с которым ей пришлось столкнуться после съемок в «Титанике». Ну а теперь Кейт поделилась своими взглядами на съемки секс-сцен. Актриса стала гостьей подкаста Самиры Ахмед, где и высказала свою точку зрения.

Кейт Уинслет

Уинслет призналась, что ей было бы намного комфортнее сниматься в откровенных эпизодах, если бы на съемочной площадке присутствовали координаторы интимных сцен.

Я определенно хотела бы, чтобы они присутствовали на площадке, когда я снималась. Просто чтобы был человек, который мог бы сказать: «Можно ли попросить его не класть туда свои руки?». Говорить это самой может быть довольно неловко,

— сказала Кейт.

Пока таких специалистов, видимо, недостаточно, Уинслет решила взять ситуацию в свои руки. Так, актриса рассказала, что сама взяла на себя обязанности координатора интимных сцен на съемках нового проекта HBO «Мейр из Исттауна». Кейт поддержала свою более юную коллегу, 20-летнюю Ангури Райс.

Ангури Райс

Поскольку не предполагалось, что в этой сцене актеры будут раздеваться, то съемочная группа не подумала о том, чтобы пригласить координатора по интимным сценам. Но я просто почувствовала, что она нервничает. Поэтому я сказала ей: «Я буду здесь, я останусь, я не уйду со съемочной площадки». Она ответила мне: «Слава богу, Кейт, большое тебе спасибо!». Так что в итоге я пряталась в багажнике машины. Я знала, что им будет легче, если будет человек, который сможет поднять руку и сказать: «На самом деле сейчас нам нужно остановиться. Все ли в порядке?»

— отметила Кейт.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда актриса проявляет инициативу в постановке интимных сцен. Так, в прошлом году Уинслет рассказала о съемке любовной сцены с Сиршей Ронан в фильме «Аммонит». Актриса призналась, что они с Сиршей сами придумали, как будут вести себя в этом эпизоде.