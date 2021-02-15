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Израильский стартап напечатал настоящий стейк рибай на 3D-принтере

Израильский стартап напечатал стейк рибай на 3D-принтере

 

Израильская компания Aleph Farms Ltd. Впервые произвела аналогичный настоящему сочный стейк Рибай с помощью трехмерной «биопечати» и настоящих коровьих клеток. Об этом сообщает Bloomberg.

В сотрудничестве с факультетом биомедицинской инженерии Израильского технологического института «Технион», Aleph Farms «сделала первый в мире стейк Рибай без убоя животного», говорится в заявлении компании.

Технология компании позволяет печатать живые клетки, которые инкубируются для роста, дифференциации и взаимодействия, приобретая текстуру и качества настоящего стейка.

«Стейк состоит из мускулов и жира, как и его аналог животного происхождения», — отметили в Aleph Farms, добавив, что продукт обладает всеми теми же качествами «восхитительного нежного, сочного стейка Рибай, который вы купили бы у мясника».

Выращенное в лаборатории мясо может дать потребителям вкус и питательные качества говядины, обходясь без убоя коров. Растущий спрос на заменители мяса в мире уже привел к увеличению продаж котлет для бургеров и колбас на растительной основе.

Aleph Farms заявила, что теперь может производить стейки любого типа и планирует расширить свой портфель качественных «мясных продуктов». В прошлом году компания начала сотрудничать с Mitsubishi Corp., чтобы запустить производство альтернативного мяса в Японии, а в 2019-м вырастила клетки крупного рогатого скота на Международной космической станции.

Первый в мире ресторан лабораторного мяса открылся в тестовом режиме в израильской Нес-Ционе в прошлом году. В нем подают исключительно искусственную курятину, приготовленную компанией SuperMeat. В 2016 году израильский раввин в комментарии Еврейскому телеграфному агентству (JTA) сказал, что продукт SuperMeat — кошерный.

Артем Добровольский

15 февраля, 2021 | Category: Израиль, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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