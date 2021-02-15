Израиль обстрелял ракетами пригород Дамаска

Минувшей ночью сирийское агентство САНА сообщило о атаке израильских ВВС в районе Дамаска. Источник в сирийской армии сообщил, что около часа ночи по пригороду Дамаска был сделан залп ракет со стороны Голанских высот и Галилеи. Агентство сообщило, как обычно, что система ПВО сбила большую часть ракет.

Сирийский военный, дезертировавший из армии, рассказал агентству Reuters, что атаке подвергся поселок Аль-Кисва в 15 км к югу от Дамаска, где расквартированы проиранские формирования.

За последний месяц это уже четвертый воздушный удар по силам шиитской оси в Сирии, приписанный сирийской армией Израилю. Последняя произошла не далее, чем в прошлую пятницу: были атакованы объекты в районе Кунейтры на Голанских высотах. Чуть раньше беспилотный аппарат нанес удар в районе города Аль-Каим на сирийско-иракской границе.

В январе агентство САНА сообщило об атаке по весьма удаленным от Израиля Аль-Букамалю на сирийско-иракской границе (где на стратегической дороге находится большая база проиранских сил) и по району Дир аз-Зор на севере страны.

https://news.israelinfo.co.il/world/92876