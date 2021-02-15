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Фанаты нашли нелепый фотошоп на снимке Кендалл Дженнер и разозлились

Американская супермодель Кендалл Дженнер поделилась снимком в белье и разозлила фанатов. Об этом сообщает Daily Star.

 На размещенном в Instagram снимке 25-летняя знаменитость запечатлена в белье красного цвета бренда Skims, который принадлежит ее сестре Ким Кардашьян-Уэст, и прозрачных туфлях на каблуках. «В преддверии Дня святого Валентина», — подписала она пост, набравший 12 миллионов лайков.

Создательница Instagram-аккаунта @problematicfame, в котором демонстрируется разница во внешности знаменитостей на снимках с ретушью и без нее, обвинила Дженнер в чрезмерном применении фотошопа.

«Эта фотография слишком отфотошоплена. Кендалл, очевидно, очень красива, но это не ее настоящие пропорции, таких пропорций в принципе не существует. Ни у кого нет плоского живота 24/7», — написала пользовательница и добавила, что звездам необходимо прекратить так сильно ретушировать свои фотографии.

15 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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