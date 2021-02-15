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Еще одна компания отказалась строить электромобили с Apple

Еще один производитель автомобилей отказался строить электромобили с Apple. Как сообщает газета Financial Times, корпорация обращалась к японскому концерну Nissan, но переговоры прервались на ранней стадии.

Издание уточняет, что стороны не смогли договориться относительно брендинга потенциальной совместной продукции. Источник газеты, знакомый с ситуацией, рассказал, что компании прервали переговоры после того, как представители Apple предложили Nissan выпускать машины под брендом американской фирмы. Представители Apple сложившуюся ситуацию комментировать не стали. «Мы ни в коем случае не собираемся менять наше видение производства автомобилей», — заверил главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта.

Ранее в феврале сообщалось, что Apple вложит в совместный проект с Kia (входит в Hyundai Motor Group) около 3,6 миллиарда долларов. Совместное предприятие должно выйти на операционную мощность по производству 100 тысяч электромобилей к 2024 году с возможностями расширения мощностей до 400 тысяч машин в год.

15 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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