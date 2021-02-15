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Дочь Билла Гейтса вакцинировалась и пожаловалась, что не получила чип от отца

«К сожалению, вакциной НЕ вживили чип моего гениального отца мне в мозг — если бы только она имела такую ​​силу!» — пошутила девушка в своем Instagram.

Дженнифер Гейтс добавила, что даже после второй дозы вакцины планирует носить маску. Врачи в США настаивают, что прививка только дополняет другие меры безопасности и не означает, что можно забыть о ношении масок, соблюдении социальной дистанции, мытье рук и тому подобное.

Дочь Билла Гейтса смогла получить вакцину, поскольку учится в медицинском колледже, и как будущая врач входит в одну из приоритетных групп.

Напомним, ранее сам 65-летний Билл Гейтс также вакцинировался от COVID-19. Одна из вымышленных историй, которую распространяют антивакцинаторы и сторонники теорий заговоров, утверждает, что вместе с вакцинами людям вживляют электронные чипы от Билла Гейтса.

15 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта
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