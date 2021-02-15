«  
  »

Disney+ раскрыл статистику количества пользователей сервиса

Disney+ раскрыл статистику количества пользователей сервиса

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал данные о количестве пользователей сервиса. За год с момента старта подписчиками платформы стали 94,9 млн человек.

Это число заметно превышает изначальную цель руководства «Диснея» — до 2024 года попытаться привлечь от 60 до 90 млн пользователей. После публикации результатов порог был повышен до 230-260 млн человек к 2024 году.

Disney+ запустился в ноябре 2019-го. Резкий скачок в количестве подписчиков был замечен во время пандемии. Основными хитами у пользователей остаются сериалы «Мандалорец» «ВандаВижн», а также многолетняя коллекция классики.

15 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  