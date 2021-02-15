Disney+ раскрыл статистику количества пользователей сервиса

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал данные о количестве пользователей сервиса. За год с момента старта подписчиками платформы стали 94,9 млн человек.

Это число заметно превышает изначальную цель руководства «Диснея» — до 2024 года попытаться привлечь от 60 до 90 млн пользователей. После публикации результатов порог был повышен до 230-260 млн человек к 2024 году.

Disney+ запустился в ноябре 2019-го. Резкий скачок в количестве подписчиков был замечен во время пандемии. Основными хитами у пользователей остаются сериалы «Мандалорец» «ВандаВижн», а также многолетняя коллекция классики.