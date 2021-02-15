«Держат взаперти», — соседи переживают за состояние Анастасии Заворотнюк

Один из представителей нашего портала смог пообщаться с соседями популярной артистки и выяснить, не говорили ли они с любимицей миллионов в последние месяцы лично. Увы, но встретиться с Настей еще, кажется, не довелось никому, но живущие рядом признаются, что скучают по звонкому голосу Заворотнюк и ее потрясающей улыбке.

«Если честно, немного переживаем, держат взаперти, ей свежий воздух нужен, сейчас зима, чистый воздух у нас здесь, сосны, такие прогулки только на пользу бы пошли, надеюсь скоро увидим любимую Настю«, — прокомментировал ситуацию один из жильцов элитного поселка.

«Анастасия Юрьевна, желаем вам скорейшего выздоровления!! Вы нам нужны!!» — поддерживают женщину в фан-аккаунтах Instagram.