Цены на нефть бьют годовые рекорды

Прыгнув выше отметки 60 долларов за баррель Brent, рынок нефти продолжает набирать высоту.На торгах в понедельник котировки североморского сорта обновили максимумы с января 2020 года на фоне холодной погоды в Европе и США, сокращения добычи в странах ОПЕК и оптимистичных прогнозов инвестбанков, заявляющих о начале нового «сырьевого суперцикла».

На 17.02 мск апрельские контракты на Brent торгуются в Лондоне по 63,24 доллара за баррель, прибавляя 1,4% за день, 23% с начала года и почти 80% относительно минимумов, показанных в начале ноября.

Американский эталонный сорт WTI стоит дороже 60 долларов за бочку впервые с начала 2020 года. Апрельские фьючерсы дорожают на 1,72% относительно закрытия торгов в пятницу.

Ралли в нефти — самое длительное за последние два года, и цены продолжают расти, несмотря на признаки перегрева, констатирует стратег Saxo Bank Оле Хансен.

Планы президента США Джо Байдена по стимулированию экономики взвинтили инфляционные ожидания, а триллионы долларов напечатанной центробанками ликвидности хлынули на сырьевые рынки.

Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении поставок в феврале и марте, в то время как сланцевая добыча в США стагнирует: по прогнозу Минэнерго, в течение года производство в Штатах вырастет всего на 200 тысяч баррелей в сутки и останется на 14% ниже максимумов, показанных до пандемии.

Новый повод для взлета рынку принесла погода: из холодов в Техасе останавливается добыча, а если учесть проблемы с логистикой и перебои с энергоснабжением суточное производство в штате может упасть на несколько сотен тысяч баррелей, говорит стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

Хедж-фонды продолжают наращивать ставки на продолжение ралли и по итогам прошлой недели держали чистую позицию во фьючерсах на Brent и WTI в объеме 699 млн баррелей. Это «лишь на единицы тысяч лотов меньше максимумов 2019 и 2020 годов», указывает Хансен.

Взлет цен на нефть после беспрецедентного обвала до отрицательных значений — это не просто технический отскок: речь идет о начала нового сырьевого «суперцикла» — пятого с начала XX века, считают аналитики JP Morgan.

Предыдущий цикл продолжался 12 лет и закончился в 2008 году с ценами под 150 долларов за бочку: его двигали бурный рост китайской экономики и других развивающихся стран и оборвала глобальная рецессия. Затем последовали 12 лет спада на рынке «черного золота», финальной точкой которого стали отрицательные котировки в апреле 2020-го.

Новый сырьевой суперцикл связан с восстановлением экономики после пандемии, окончанием торговых войн, ультамягкой денежной политикой во всем мире, готовностью центробанков к более высокой инфляции, ослаблением доллара и вливаниями в экономику, в том числе в инфраструктуру, перечисляет JPM.