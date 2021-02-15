Karrigan перешел в FaZe Clan

Бывший капитан mousesports Финн karrigan Андерсен присоединился к составу FaZe Clan по CS:GO. В ростере он заменил Олофа olofmeister Кайбьера, который 15 февраля заявил, что покидает коллектив и уходит в инактив. Об этом представители FaZe Clan сообщили в твиттере.

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Андерсен уже выступал за FaZe Clan — он представлял коллектив с 2016 по 2018 год. Последние два сезона karrigan играл за mousesports и был капитаном ростера. 10 февраля клуб объявил, что место Андерсена в составе займет бывший участник Renegades Кристофер dexter Нонг.

Ранее к FaZe Clan присоединился Рассел Twistzz Ван Далкен. В команде он занял место Маркуса Kjaerbye Кьебю, которого перевели в запас.