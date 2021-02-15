Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс забавно поздравили друг друга с Днем святого Валентина

Даже такой романтичный праздник, как День святого Валентина, 33-летняя Блейк Лайвли и 44-летний Райан Рейнольдс способны превратить в забавное событие. Вчера супруги поздравили друг друга в соцсетях, но вместо признаний в любви и смайлов в виде пламенных сердец они выразили свои чувства друг к другу в своей фирменной манере — остроумно и смешно.

Райан поделился видеороликом, на котором его счастливая супруга катается на ледянке.

Навеки мой Валентин на прогнозируемое будущее,

— написал он.

На это Блейк ответила другим видеороликом, показав, как муж помогает ей красить волосы.

Тогда я переспала со своим парикмахером,

— прокомментировала видео Лайвли.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс постоянно подшучивают друг над другом в соцсетях. В преддверии прошлогодних выборов актриса не упустила возможности затроллить мужа, родившегося в Канаде, после того как он впервые проголосовал на президентских выборах в США. Первые американские выборы Райана его жена сравнила с первым сексом:

Для Райана это был первый раз. Понятное дело, он был напуган. Все произошло так быстро. То есть очень быстро. Он заплакал. Я притворилась, что тоже плачу. Потом он позвонил всем своим друзьям,

— пошутила она.

Вероятно, в схожем чувстве юмора и кроется секрет их счастливого брака — Блейк и Райан женаты уже больше восьми лет и вместе воспитывают трех дочерей.