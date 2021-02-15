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Армия США заинтересовалась израильским оружием с искусственным интелектом

press tzahal
Армия США начала проверку новейшей израильской электронной системы, основанной на искусственном интеллекте и разработанной оборонным концерном РАФАЭЛЬ. Об этом 9 февраля сообщил Эйяль Богуславский на сайте israeldefence.

Речь идет о высокочувствительной электронной системе Fire Weaver, основанной на искусственном интеллекте и призванной облегчить мгновенную реакцию командиров в условиях боя на местности, когда принимается решение открыть огонь.

Оснащенная специальными датчиками, система получает трехмерные данные местности, после чего приводится в действие огневая мощь.

Испытания израильской системы Fire Weaver в американской армии идут с января 2021 года.

«Детали» в сотрудничестве с israeldefense.

15 февраля, 2021 | Category: Израиль, Наука, Новости, США Обсудить на форуме сайта
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