Армия США заинтересовалась израильским оружием с искусственным интелектом



Армия США начала проверку новейшей израильской электронной системы, основанной на искусственном интеллекте и разработанной оборонным концерном РАФАЭЛЬ. Об этом 9 февраля сообщил Эйяль Богуславский на сайте israeldefence.

Речь идет о высокочувствительной электронной системе Fire Weaver, основанной на искусственном интеллекте и призванной облегчить мгновенную реакцию командиров в условиях боя на местности, когда принимается решение открыть огонь.

Оснащенная специальными датчиками, система получает трехмерные данные местности, после чего приводится в действие огневая мощь.

Испытания израильской системы Fire Weaver в американской армии идут с января 2021 года.

«Детали» в сотрудничестве с israeldefense.