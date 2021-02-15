Арабская станция Al Amal прислала снимок вулканов Марса

Автоматическая станция Al Amal прислала свой первый детальный снимок Марса, сделанный вблизи планеты. На изображение попали огромные вулканы и система каньонов, а также облака в атмосфере планеты, сообщается в твиттере миссии.

Al Amal (или «Надежда») создана Объединенными Арабскими Эмиратами совместно с тремя исследовательскими институтами в США, это первый межпланетный аппарат ОАЭ. С технической точки зрения станция представляет собой новый этап в космической программе ОАЭ, с научной — новый инструмент для исследования процессов в атмосфере Марса. В частности, Al Amal при помощи трех приборов должен понять распределение в нижних слоях атмосферы Марса воды, льда, пыли, аэрозолей и озона, динамику сезонных тепловых потоков и механизмы потери верхними слоями атмосферы водорода и кислорода.

Старт миссии состоялся в июле 2019 года, а 9 февраля 2021 года Al Amal успешно вышла на орбиту вокруг Марса. После этого станция передала свой первый четкий снимок Марса, сделанный с расстояния 25 тысяч километров от планеты. На освещенной Солнцем части планеты видна цепочка из трех крупных вулканов — Гора Аскрийская, Гора Павлина и Гора Арсия, левее них у терминатора (граница дня и ночи) можно различить очертания вулкана Олимп — высочайшей вершины в Солнечной системе. Правее вулканической цепи заметны Лабиринты Ночи, являющиеся системой каньонов. В атмосфере планеты видны слои облаков.