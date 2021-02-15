Через 30 лет после великого «Молчания ягнят» вышло его продолжение » 15 любимых фильмов Стивена Спилберга, на которых он учился снимать кино Известный режиссёр ещё в детстве стал мечтать о том, как будет создавать свои собственные фильмы, и практиковался, снимая на подаренную отцом камеру небольшие ролики. Его первым достижением стала победа на юношеском конкурсе за 40-минутную ленту о войне «Побег в никуда». Стивену Спилбергу было тогда всего 13 лет. Он снимает потрясающие картины, но у него есть и собственный список кинопредпочтений, в который, помимо прочих, входят и два отечественных фильма. «Величайшее шоу мира», США, 1952 год Режиссёр Сесил Б. ДеМилль снял фильм о гигантском передвижном цирковом шоу. Маленький Стивен Спилберг впервые посмотрел его ещё в пятилетнем возрасте и запомнил не талантливую игру актёров, а великолепное зрелище. Будущего режиссёра впечатлили слоны и крушение поезда настолько, что чуть позже он стал сам снимать крушение игрушечных поездов. А запрет отца сталкивать игрушки по-настоящему он смог обойти, научившись вырезать и склеивать плёнку. Уже будучи взрослым, Стивен Спилберг смог оценить и масштаб съёмок, и развитие отношений между героями, и игру талантливых актёров. «Война миров», США, 1953 год Режиссёр Сесил Б. ДеМилль снял фильм о гигантском передвижном цирковом шоу. Маленький Стивен Спилберг впервые посмотрел его ещё в пятилетнем возрасте и запомнил не талантливую игру актёров, а великолепное зрелище. Будущего режиссёра впечатлили слоны и крушение поезда настолько, что чуть позже он стал сам снимать крушение игрушечных поездов. А запрет отца сталкивать игрушки по-настоящему он смог обойти, научившись вырезать и склеивать плёнку. Уже будучи взрослым, Стивен Спилберг смог оценить и масштаб съёмок, и развитие отношений между героями, и игру талантливых актёров. Просмотренный в детстве фильм Байрона Хэскина заставил юного Стивена Спилберга пережить настоящий ужас. 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