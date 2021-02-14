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Звезды «Гарри Поттера» и «Властелина колец» впервые объединились

Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд и актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в серии фильмов о мальчике-волшебнике, впервые объединились. Вместе они снялись для обложки британского журнала Empire. Снимок опубликован в Instagram издания.

Отмечается, что фотография сделана в честь юбилея культовых фильмов: первые части обеих картин вышли в 2001 году, 20 лет назад.

«20 лет волшебства. В эксклюзивном материале Элайджа Вуд и Дэниел Рэдклифф впервые объединились, чтобы отпраздновать юбилей «Властелина колец» и «Гарри Поттера»», — сообщается в подписи к снимку.

В статье, посвященной юбилею фильмов, Вуд и Рэдклифф рассказали о съемках в культовых франшизах.

Ранее актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, сделал неожиданное признание о франшизе. Актер признался, что видел только первые три части франшизы, а затем перестал их смотреть.

14 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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