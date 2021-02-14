Жители Гвинеи начали умирать от Эболы

Она указала, что власти страны очень обеспокоены вспышкой инфекции. По ее словам, минимум четыре летальных исхода от геморрагической лихорадки Эбола зарегистрировано в районе юго-восточной провинции Нзерекоре.

При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что организации известны только два случая предполагаемых заражений лихорадкой Эбола в Гвинее. Проводятся проверочные тестирования.

Напомним, о вирусе Эбола впервые стало известно в 2015 году. Сообщалось, что он вызывает острую инфекцию, которая поражает людей и животных. Эпидемия болезни началась в 2015 году в Западной Африке. По данным ВОЗ, там жертвами вируса стали более 10 тыс. человек. Летом 2020 года вспышка эпидемии вируса Эбола произошла в Конго, где заразились 12 человек.