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Жители Гвинеи начали умирать от Эболы

Четыре смерти от лихорадки Эбола впервые с 2016 года зафиксировали в Гвинее. Об этом сообщила глава министерства здравоохранения страны Реми Ламаха, передает AFP.

Она указала, что власти страны очень обеспокоены вспышкой инфекции. По ее словам, минимум четыре летальных исхода от геморрагической лихорадки Эбола зарегистрировано в районе юго-восточной провинции Нзерекоре.

При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что организации известны только два случая предполагаемых заражений лихорадкой Эбола в Гвинее. Проводятся проверочные тестирования.

Напомним, о вирусе Эбола впервые стало известно в 2015 году. Сообщалось, что он вызывает острую инфекцию, которая поражает людей и животных. Эпидемия болезни началась в 2015 году в Западной Африке. По данным ВОЗ, там жертвами вируса стали более 10 тыс. человек. Летом 2020 года вспышка эпидемии вируса Эбола произошла в Конго, где заразились 12 человек.

14 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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