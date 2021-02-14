Джастин Тимберлейк извинился перед Бритни Спирс и Джанет Джексон Ученые обеспокоились «устареванием» вакцин от коронавируса » В Японии произошло повторное землетрясение В японской префектуре Фукусима произошло повторное землетрясение, его магнитуда составила 5,2. Очаг землетрясения находился на глубине 50 километров под водой. В главном метеорологическом агентстве Японии добавили, что угрозы цунами нет. По данным издания, в префектурах Фукусима и Мияги отмечались толчки силой до четырех баллов. 13 февраля сообщалось, что на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение. Эпицентр был зафиксирован в районе префектуры Фукусима. Магнитуда землетрясения составила 7,1. В результате около 950 тысяч домов остались без света. Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю в этом же регионе могут произойти повторные мощные толчки. Число пострадавших в результате первого землетрясения превысило 100 человек.