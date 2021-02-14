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В Голливуде готовят ребут «Паранормального явления»

В Голливуде готовят ребут "Паранормального явления"

Студия Blumhouse во главе с продюсером Джейсоном Блумом займётся перезапуском франшизы «Паранормальное явление».

Режиссёром выступит Уилл Юбэнк, автор хоррора «Под водой» с Кристен Стюарт. Сценарий напишет Кристофер Лэндон («Счастливого дня смерти»), работавший над четырьмя предыдущими «Явлениями». Создатель франшизы Орен Пели вернётся в качестве продюсера.

Детали сюжета не сообщаются. Известно, что фильм снова расскажет о семье, терроризируемой демонами, и станет «неожиданной модернизацией» серии.

«Явление» является одной из самых прибыльных историй в хорроре в мировом бокс-офисе — при незначительном бюджете шесть фильмов собрали в общей сложности 890 млн долларов. Первая часть вышла в 2007 году и многими (среди них: Стивен Спилберг) считается классикой поджанра found footage.

14 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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