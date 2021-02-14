Звезды «Гарри Поттера» и «Властелина колец» впервые объединились Алмазные нанонити запасают энергию в три раза эффективнее Li-Ion батарей » В Голливуде готовят ребут «Паранормального явления» Студия Blumhouse во главе с продюсером Джейсоном Блумом займётся перезапуском франшизы «Паранормальное явление». Режиссёром выступит Уилл Юбэнк, автор хоррора «Под водой» с Кристен Стюарт. Сценарий напишет Кристофер Лэндон («Счастливого дня смерти»), работавший над четырьмя предыдущими «Явлениями». Создатель франшизы Орен Пели вернётся в качестве продюсера. Детали сюжета не сообщаются. Известно, что фильм снова расскажет о семье, терроризируемой демонами, и станет «неожиданной модернизацией» серии. «Явление» является одной из самых прибыльных историй в хорроре в мировом бокс-офисе — при незначительном бюджете шесть фильмов собрали в общей сложности 890 млн долларов. Первая часть вышла в 2007 году и многими (среди них: Стивен Спилберг) считается классикой поджанра found footage.