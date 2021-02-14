Ученые обеспокоились «устареванием» вакцин от коронавируса

Ученые обеспокоены появлением новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2, которые способны понизить эффективность существующих вакцин. Об этом сообщает Bloomberg.

«Проблема с этими штаммами и причина беспокойства для многих из нас не в том, что вакцины вдруг перестанут работать, а в том, что они постепенно устареют», — объясняет Майкл Кинч, микробиолог и иммунолог из Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

По его мнению, более долговечными будут вакцины, которые приводят к выработке антител, распознающих несколько различных элементов коронавируса. Антитела, вырабатываемые после вакцинации «Спутник V», AstraZeneca и и многими другими вакцинами, разработанными в 2020 году, распознают лишь белок-шип SARS-CoV-2.

Специалисты из Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson уже создают буст-вакцины, которые усиливают защиту против британского, южноафриканского и других новых штаммов коронавируса. Ожидается, что они будут готовы к осени 2021 года. По мнению Эндрю Полларда из Оксфордского университета, создание единой вакцины против множества штаммов затруднено тем, что пока неясно, какие именно штаммы получат распространение через несколько месяцев.

В Оксфорде изучают возможность разработки вакцины, защищающей от будущих штаммов коронавируса. «Нам необходимо следующее поколение вакцин, которое будет работать не только против существующих штаммов, но и против следующей пандемии», — заявил вирусолог Джонатан Хини из Кембриджского университета, который руководит этим исследованием.