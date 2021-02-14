Трамп оправдан на процессе по импичменту

Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов (не менее 67 из 100 сенаторов). Таким образом, Трампа оправдали по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Шестого января на митинге в Вашингтоне он призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы «помочь слабым республиканцам» оспорить итоги президентских выборов. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу его соперника демократа Джо Байдена. В связи с этим палата представителей вынесла ему импичмент, затем дело перешло на рассмотрение в сенат.

Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами. Второй процесс в сенате проходил уже задним числом, после того как Трамп покинул пост президента. Члены верхней палаты конгресса решили, что импичмент в отношении бывшего главы государства соответствует американской Конституции.

В 2019 году демократы в США организовали первый процесс импичмента против Трампа. Главу государства подозревали в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. В феврале прошлого года сенат оправдал его по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.