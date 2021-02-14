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СМИ сообщили о «госпитализации» Аллы Пугачевой

Сегодня в издательство POPCAKE обратилась одна женщина, которая попросила оповестить публику «о госпитализации Аллы Пугачевой». Если быть точнее, госпитализация — это предположение нашей собеседницы. Все дело в том, что она утверждает, как видела скорую помощь, прибывшую к замку Примадонны. По словам женщины, из машины «молниеносно» выбежали врачи, а сама карета простояла там около 20-30 минут, дожидаясь, пока доктора не закончат свою работу.

«Видели, как к воротам замка подъехала карета скорой помощи, выбежали врачи, стояла минут 20-30 потом уехала, надеемся, с Аллой Борисовной все в порядке», — рассказали соседи, живущие поблизости со звездным семейством.

Увы, подробностей случившегося девушка не знает, однако, также выдвигает теорию о том, что доктора могли приехать не к самой Примадонне, а, например, к одному из ее работников или же к прибывшим гостям. Надеемся, что со здоровьем заслуженной артистки РСФСР все в порядке, ведь публика и так беспокоится о ее самочувствии в непростой период пандемии, говоря о том, что звезда в ее 71 год попадает в зону риска по заболеваемости ковидом.

 

14 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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