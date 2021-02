Романтические фильмы ко Дню святого Валентина, которые расскажут о настоящей любви

Для создания романтического настроения ко Дню всех влюбленных редакция создала для тебя подборку с фильмами о настоящей любви, которые попадают в сердце.

Кинокартины из нашего списка гарантированно заставят тебя смеяться, плакать, таять в нежности и переживать за главных героев!

Здесь ты найдешь классику романтической комедии и новинки, которые заставят тебя по-новому взглянуть на отношения с окружающими. А может эти фильмы вдохновят тебя признаться кому-то в любви?

Зажигай свечи, приготовь вкусности и знакомься с нашим киногидом, который проведет тебя к лучшим романтическим фильмам, которые можно посмотреть на День святого Валентина.

Начнем с подростковой романтической комедии 2018 года «Всем парням, которых я любила раньше» («To All the Boys I’ve Loved Before»). Кстати, у нее есть два продолжения «To All the Boys: P.S. I Still Love You» (2020) и «To All the Boys: Always and Forever» (2021).

В центре сюжета ученица старших классов, которой нравится несколько ребят, которым она тайно пишет романтические письма, но не отправляет, а откладывает в ящик. Однажды все письма исчезают и попадают к адресатам, и с этого момента жизнь главной героини кардинально меняется.

Вслед рекомендуем ознакомиться с кинолентой 2018 года «Голая Джульетта» («Juliet, Naked»), где главные роли исполнили Роуз Бирн, Крис О’Дауд и Итан Хоук. Эта история расскажет о необычном любовном треугольнике. Легкая и смешная комедия для приятного вечера!

Романтические фильмы на 14 февраля:

«Всем парням, которых я любила раньше» («To All the Boys I’ve Loved Before»), 2018;

«Голая Джульетта» («Juliet, Naked»), 2018;

«Свадебный переполох» («The wedding planner»), 2001;

«Плюс один» («Plus One»), 2019;

«Если бы Билл-стрит могла заговорить» («If Beale Street Could Talk»), 2018;

«Любов – болезнь» («The Big Sick»), 2017;

«10 причин моей ненависти» («10 Things I Hate About You»), 1999;

«Любовь по правилам и без» («Something’s gotta give»), 2003;

«Подстава» («Set It Up»), 2018;

«Дружба и никакого секса?» («What If»), 2013.