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Рестлерша WWE поразила фанатов снимками в бикини на катере

Американская рестлерша Кэтрин Джой Перри, выступающая под псевдонимом Лана, поразила фанатов снимками в бикини. Пост доступен в ее Instagram-аккаунте.

35-летняя американка попозировала в купальнике на катере. Менее чем за восемь часов публикация набрала более 108 тысяч лайков. В комментариях пользователи выразили восхищение фигурой спортсменки.

5 февраля другая американская рестлерша Джейд Каргилл опубликовала фото в купальнике. Спортсменка впечатлила подписчиков своим атлетизмом.

Лана — одна из див World Wrestling Entertainment (WWE). Она участвует в шоу под эгидой промоушена с 2013 года. Помимо рестлинга, Перри неоднократно снималась в различных телешоу и фильмах.

14 февраля, 2021 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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