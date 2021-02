Королеву красоты Пенсильвании убили и выбросили на дорогу Facebook и Twitter могут дать показания по делу о штурме трампистами Капитолия » Пентагон испытывает ракету, которая может прорвать все виды ПРО и ПВО В последние годы Пентагон уделяет особое внимание тематике гиперзвукового оружия разных классов, в т. ч. предназначенного для военно-воздушных сил. С прошлого года ведется разработка одного из таких проектов, и в начале лета стали известны его первые результаты. Перспективная гиперзвуковая баллистическая ракета воздушного базирования Lockheed Martin AGM-183A ARRW уже существует в виде отдельных изделий, используемых в некоторых испытаниях … Разработка изделия AGM-183A стартовала примерно год назад. 13 августа 2018 г. компания Lockheed Martin Missiles & Fire Control получила контракт стоимостью 480 млн. долларов, целью которого является создание новой аэробаллистической ракеты для ВВС. Новый проект обозначен как Air-Launched Rapid Response Weapon («Оружие быстрого реагирования воздушного базирования») или ARRW. На работы по ARRW отводится чуть более трех лет. Серийные изделия AGM-183A ожидаются до конца 2021 г. С их помощью ВВС планируют усилить стратегическую авиацию, расширив ее боевые возможности. Аэробаллистические ракеты с высокими летными характеристиками должны будут повысить эффективность авиаударов в сравнении с нынешним вооружением. Пентагон и «Локхид-Мартин» пока не спешат делиться всеми подробностями работ, однако публикуют некоторые сообщения. Так, из официальных новостей известно, что 12 июня состоялся первый полет макетного образца ракеты ARRW на самолете-носителе. Тестовый вылет провели на авиабазе Эдвардс. Официальный пресс-релиз сопровождался несколькими интересными фотографиями. Макетный образец AGM-183A имеет габариты и массу, соответствующие будущему боевому изделию. Он получил часть систем управления, а остальные агрегаты были заменены весовыми имитаторами. Ракету подвесили под крылом бомбардировщика B-52H, выполнившему полет по заданной программе. Сброс макетного образца не выполнялся. Целью испытаний была проверка поведения ракеты на внешней подвеске. Когда состоятся новые испытания, в т.ч. со сбросом и полетом – не сообщается. Ряд технических подробностей и характеристики новой ракеты официально не публиковались, что способствует появлению разных оценок и предположений. Одновременно с этим известны некоторые важные подробности проекта. Все это пока не позволяет составить достаточно подробную и правдоподобную картину, но в дальнейшем ситуация должна измениться. AGM-183A представляет собой аэробаллистическую ракету с, вероятно, отделяемой боевой частью. Она получила цилиндрический корпус с коническим головным обтекателем и складными стабилизаторами в хвосте. В качестве головной части предлагается использовать планирующий боевой блок Tactical Boost Glide, разрабатываемый в DARPA. Разгон блока до требуемых скоростей обеспечивается твердотопливным двигателем ракеты. По разным оценкам, ракета имеет длину порядка 6-6,5 м при диаметре корпуса ок. 1 м. Стартовая масса должна превышать 2 т. Основная часть летно-технических характеристик ARRW остаются неизвестной. Сообщалось только о дальности стрельбы до 800 км. Также можно говорить о баллистическом профиле полета с характерными особенностями, обусловленными применением боевого блока TBG. Макетный образец для вывозки на B-52H, как утверждалось, получил часть штатного бортового оборудования. Вероятно, полноценная ракета AGM-183A будет оснащена инерциальной и спутниковой навигационной системой, обеспечивающей ее пролет по необходимой траектории. Схожую аппаратуру должен иметь и боевой блок. При этом его автопилот должен будет обеспечивать маневрирование в полете. Расчетные и реальные летно-технические характеристики всей системы ARRW остаются неизвестными. Также отсутствует ясность с параметрами ее ключевого элемента – блока TBG. Пока называется только общая дальность стрельбы в 800 км, тогда как иные параметры баллистической траектории не уточняются. Остаются неизвестными и предполагаемые боевые качества ракеты. Ранее сообщалось, что боевой блок TBG сможет развивать скорость до М=20 и нести ядерную или конвенциональную боевую часть. Также ожидается, что он сможет маневрировать на нисходящей части траектории перед падением на цель. Отсутствие основной массы наиболее интересной информации пока не позволяет составить подробную картину. Кроме того, оно провоцирует появление версий с критическим настроем. Так, можно предположить, что проект AGM-183A предусматривает создание «обычной» аэробаллистической ракеты без принципиально новых и смелых компонентов, таких как гиперзвуковой планирующий блок. Впрочем, такое предположение противоречит известным планам Пентагона и заявленным целям программы ARRW. Результатом последней должна стать именно ракета с гиперзвуковым боевым блоком, и иной исход вряд ли устроит заказчика. Необходимо напомнить, что проект AGM-183A ARRW является уже не первой американской попыткой создания аэробаллистической ракеты для стратегической авиации. В прошлом имели место несколько подобных проектов, но ни один из них не вышел из стадии испытаний. Чем закончится очередная попытка – большой вопрос. Однако и на этот раз Пентагон полон решимости довести проект до принятия ракеты на вооружение. Предложенный вариант аэробаллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком имеет ряд важных преимуществ, способных дать стратегической авиации новые возможности. Вследствие этого проект ARRW имеет высокий приоритет и должен быть доведен до желаемого результата. Кроме того, необходимо помнить, что аналогичные системы уже создаются или ставятся на вооружение за рубежом – наметилось некоторое отставание, и США оказываются в неудобном положении догоняющих. AGM-183A представляет собой баллистическую ракету воздушного базирования, доставляемую к точке запуска дальним бомбардировщиком. Использование самолета B-52H позволяет получить боевой радиус в тысячи километров и обеспечить поражение целей практически в любой точке планеты. При этом один B-52H сможет нести несколько подобных ракет – хотя в ходе испытаний пока ограничились вывозкой одного макета. Запуск «обычного» боевого блока по баллистической траектории на дальность до 800 км в настоящее время не позволяет гарантировать прорыв ПВО и ПРО противника. Проблему прорыва обороны предлагается решать при помощи гиперзвукового планирующего боевого блока. Ожидается, что изделие TBG будет иметь все преимущества, свойственные гиперзвуковому оружию, и сможет эффективно проходить через любые системы обороны. Высокая скорость сократит допустимое время реакции ПВО и ПРО, а способность маневрирования затруднит перехват. По некоторым данным, блок TBG сможет нести как специальную, так и обычную боевую часть. Это известным образом расширит круг решаемых задач. Согласно названию программы, ракета AGM-183A должна стать средством для нанесения ответного удара в минимальные сроки. Вероятно, такое оружие планируется использовать для поражения важных объектов противника вместе с другими ракетными комплексами стратегической авиации. Прошлогодний контракт предусматривает завершение работ по ARRW до конца 2021 г., после чего ВВС США смогут начать полноценную эксплуатацию нового оружия. Пока рано говорить, удастся ли Пентагону выполнить свои планы в указанные сроки. К настоящему времени проект AGM-183A дошел лишь до вывозки макетного образца и пока не вышел на стадию испытаний. С другой стороны, от подписания контракта и до первого полета с макетом прошло всего 10 месяцев. У компании Lockheed Martin все еще есть солидный запас времени, достаточный для создания и отработки требуемого оружия.

При этом необходимо учесть, что успех программы ARRW зависит не только от собственно ракеты AGM-183A. Ключевым элементом проекта является гиперзвуковой боевой блок TBG, работы по которому продолжаются уже несколько лет. По данным зарубежной прессы, в начале весны этого года изделие TBG вышло на первые летные испытания, но до полноценных полетов на рабочих режимах пока далеко. Таким образом, при отсутствии каких-либо затруднений в двух перспективных проектах ВВС США в обозримом будущем действительно могут получить принципиально новое оружие с высокими техническими и боевыми характеристиками. Однако затруднения при создании TBG или AGM-183A способны привести к неприятным последствиям в виде смещения сроков принятия ракет на вооружение или даже отказа от всей программы. Источник — https://topwar.ru/ Американский журнал «Air Force Magazine» в материале John A. Tirpak «Buff Up. Another decade of enhancements will give the B-52 three more decades of power», посвященном программе ВВС США по модернизации стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress, впервые сообщил официальные характеристики американской перспективной гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon, также используется акроним Arrow), создаваемой корпорацией Lockheed Martin и которая должна стать первым образцом гиперзвукового оружия на вооружении ВВС США. Предварительные характеристики ракеты AGM-183A ARRW в интервью «Air Force Magazine» сообщил генерал-майор ВВС США Эндрю Дж. Гебара, директор по стратегическим планам, программам и требованиям Стратегического командования ВВС США (Air Force Global Strike Command — AFGSC). По его словам, «это изделие сможет пролететь за 10-12 минут почти 1000 миль, это потрясающе». Если речь идет о сухопутных милях, то это дает максимальную дальность стрельбы около 1600 км и скорость боевого блока между М=6,5 и М=8. Ранее не раскрывались даже приблизительные характеристики ARRW. Генерал-майор Эндрю Гебара также сообщил, что В-52 будет способен четыре ракеты ARRW на внешней подвеске — по две на каждом пилоне. В сентябре командующий Стратегическим командованием ВВС США генерал Тимоти В. Рэй заявил, что ракета ARRW сможет достичь статуса первоначальной оперативной готовности (IOC) в течение «следующих двух лет». Напомним, что конструктивно ARRW представляет собой твердтопливную ракету воздушного пуска с боевой частью в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем Tactical Boost Glide (TBG), уже некоторое время создаваемого под эгидой Агентства перспективных оборонных исследований (DARPA) министерства обороны США. Ракетой должны быть оснащены в первоочередном порядке стратегические бомбардировщики В-52Н и В-1В, при этом сообщалось, что создается и неядерном, и в ядерном вариантах. Предположительно, первые аэродинамические испытания боевого блока TBG были проведены в марте 2019 года. В 2019 и 2020 годах ВВС США провели три аэродинамических испытания (без сброса) AGM-183A ARRW на самолете В-52Н. Первое летное испытание ракеты запланировано на конец 2020 года. Первоначальный этап НИОКР по АRRW осуществлялся корпорацией Lockheed Martin по контракту стоимостью 480 млн долл, выданному ВВС США в августе 2018 года, работы по которому должны быть завершены к декабрю 2021 года. В декабре 2019 года министерство обороны США выдало корпорации Lockheed Martin новый контракт на полномасштабную разработку, испытания и подготовку к серийному производству ракеты ARRW, на общую сумму 988,832 млн долл. Работы должны быть проведены очень оперативно и быть завершены к 31 декабря 2022 года. В июне 2020 года стало известно, что ВВС США планируют приобрести для летных испытаний восемь опытных образцов ракеты ARRW (четыре для испытаний и четыре запасных), с проведением летных испытаний в 2021 и 2022 финансовых годах и началом поступления ракеты на вооружение (имеется в виду передача для этого четырех запасных опытных ракет) с началом 2023 финансового года ( то есть с 1 октября 2022 календарного года). Ранее, однако, сообщалось об отставании работ по блоку TBG от графика примерно на год. Представленный корпорацией Lockheed Martin облик перспективной гиперзвуковой ракетной системы наземного базирования, разрабатываемой в рамках совместной программы Operational Fires (OpFires) армии США и Агентства перспективных оборонных исследований и проектов (DARPA) министерства обороны США Следует отметить, что на ежегодной выставке-конференции Ассоциации армии США (Association of the United States Army – AUSA-2020) в Вашингтоне корпорация Lockheed Martin впервые продемонстрировала изображение самоходной пусковой установки перспективной гиперзвуковой системы наземного базирования, разрабатываемой в рамках совместной программы Operational Fires (OpFires) армии США и Агентства перспективных оборонных исследований и проектов (DARPA) министерства обороны США. Судя по облику и неофициальной информации, система OpFires фактически является вариантом ракеты ARRW с наземным стартом. Изображение демонстрирует пусковую установку на автомобильном шасси 10х10 с тремя транспортно-пусковыми контейнерами ракет, очень схожими с ARRW, но, видимо, оснащенными дополнительной ускорительной ступенью. Заявлено, что первое летные испытание OpFires намечено на декабрь 2021 года. Источник — https://bmpd.livejournal.com/