На АЭС в Фукусиме обнаружили утечку радиоактивной воды. Об этом сообщает пресс-релиз энергетической компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company).

Специалисты TEPCO выяснили, что из-за землетрясения на северо-востоке Японии незначительное количество воды вылилось из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на различных блоках АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2».

Представители фирмы рассказали, что на первом энергоблоке АЭС «Фукусима-2» пролилось около 160 миллилитров воды, а из другого бассейна расплескалось еще 1,4 литра. Они заверили, что данный инцидент не должен оказать влияния на процесс охлаждения отработанного топлива. Местные СМИ также сообщили, что на пятом энергоблоке аварийной АЭС «Фукусима-1» вылилось около 600 миллилитров воды, а на шестом — 1,6 литра жидкости. Еще 600 миллилитров не досчитались в общем для двух энергоблоков бассейне.

Отмечается, что пролившаяся вода не представляет опасности для окружающей среды, так как ее объемы слишком малы, а содержание радиоактивных веществ в ней незначительно.