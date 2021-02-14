Ксения Мишина порадовала поклонников очередным красивым фото

Украинская актриса и участница шоу «Холостячка» Ксения Мишина, на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором похвасталась своей стройностью.

На фотографии Ксения в купальнике и шляпе эротично позирует сидя на коленях на песке. Актриса приняла такую позу, в которой продемонстрировала все изгибы своего тела — талию и бедра.

«Четкий симбиоз ваших мыслей и чувств может изменить вашу реальность. А четкие пропорции SPF 50 и кокосового масла создать красивый загар … Второе пока сложнее» — отметила артистка.

Поклонники оценили как пейзаж так и формы звезды, засыпав ее в комментариях комплиментами.