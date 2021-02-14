«  
  »

Королеву красоты Пенсильвании убили и выбросили на дорогу

Тело бывшей модели и королевы красоты Ребекки Ландрит нашли в Пенсильвании. Об этом сообщает E! News.

Труп женщины нашли возле шоссе. Ее убили несколькими выстрелами в голову, шею и тело. В совершении убийства подозревают 28-летнего водителя грузовика. Также в вещах бывшей модели нашли записку с его именем, номером телефона и адресом электронной почты.

В грузовике водителя были найдены следы крови. Обвиняемый утверждает, что был не знаком с моделью. Он отметил, что с ним путешествовала женщина по имени Лесли, которую он встретил на стоянке около своей машины.

Ландрит в 2014 году вышла в финал конкурса Мисс Манхеттен, а также была бывшей Мисс «Леди Либерти».

14 февраля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  