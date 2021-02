Ксения Мишина порадовала поклонников очередным красивым фото В Японии произошло повторное землетрясение » Джастин Тимберлейк извинился перед Бритни Спирс и Джанет Джексон «Я вижу много сообщений, отметок, комментариев и высказываний, на которые я бы хотел ответить. Я глубоко сожалею о тех временах, когда мои действия способствовали созданию проблем, когда я говорил бестактности, или не выражал своего мнения о том, что было бы правильно. Я понимаю, что потерпел неудачу в эти и многие другие моменты, получая выгоду из системы, в которой есть место мизогинии и расизму» Мизогиния -это женоненавистничествo“I’ve seen the messages, tags, comments, and concerns and I want to respond. I am deeply sorry for the times in my life where my actions contributed to the problem, where I spoke out of turn, or did not speak up for what was right. I understand that I fell short in these moments and in many others and benefited from a system that condones misogyny and racism,” «Еще я чувствую себя обязанным ответить, в частности, потому что все участники заслуживают лучшего, и , что самое важное, потому что это большее обсуждение, в котором я хочу быть всем сердцем и стать лучше» — написал певец. «Индустрия испорчена. Она дает успех мужчинам, особенно белым мужчинам. Она так создана. Как мужчина в привилегированной позиции, я должен говорить об этом. Из-за моего невежества, я не замечал всего этого, пока это происходило в моей жизни , но я не хочу больше получать выгоду от других, которых снова притесняют» “I also feel compelled to respond, in part, because everyone involved deserves better and most importantly, because this is a larger conversation that I wholeheartedly want to be part of and grow from,” he wrote. “The industry is flawed. It sets men, especially white men, up for success. It’s designed this way. As a man in a privileged position I have to be vocal about this. Because of my ignorance, I didn’t recognize it for all that it was while it was happening in my own life but I do not want to ever benefit from others being pulled down again.” Видео Cry Me A River , где образ главной героини очень похож на Бритни (К сожалению, кадров лучшего качества не найти) Если коротко : В индустрии все создано для успеха мужчин. Пока я был популярен, меня это не волновало. Сейчас мне стыдно,больше не буду.