ЦАХАЛ: Учения в районе ОП «Астра» и «Гладиола»

ОП «Гладиола» находится на вершине горы Дов, край правого фланга 769-й территориальной бригады 91-й территориальной дивизии. На границе с Ливаном, без разделительного забора. ОП «Астра» находится на горе Хермон, крайний левый фланг 474-й территориальной бригады 210-й территориальной дивизии, хороший обзор как в сторону Сирии, так и Ливана. Т.е. стык двух разных бригад двух разных дивизий, а отсюда – район особого внимания, как один из наиболее опасных участков для атак «Хизбаллы» или иной террористической организации. Раз в несколько месяцев в районе проходят крупные учения при привлечении различных средств.

На прошлой неделе подобные учения провела рота поддержки 77-го брт батальона и 890-й батальон парашютистов, в настоящее время занимающие эти ОП. А также – подразделение альпинистов с ихними сочленёнными БТР BV.

Сценарий предполагал массированный артобстрел израильских ОП в районе – «Астра», МАЦПАШ («Мицпе Шлагим»), «Исраэли» и «Гладиола». В ответ – поиск источников огня, закрытие огневого цикла и подавление этих источников различными огневыми средствами. Альпинисты эвакуировали условных раненных из «Гладиолы» и доставляли их в «Астра» для оказания медицинской помощи. В штабах бригад – оценка ситуации и общее управление.