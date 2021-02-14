Алмазные нанонити запасают энергию в три раза эффективнее Li-Ion батарей

Ученые из Технологического университета Квинсленда (Австралия) спроектировали новый накопитель энергии, в основе которого лежит… пружина. Только в данном случае она изготовлена из чрезвычайно перспективного инновационного материала – алмазных нанонитей. Пока что есть лишь небольшие экспериментальные образцы этого материала, но в ближайшем будущем, когда производство нитей станет дешевым и доступным, они превратятся в основу для множества новых технологий.



Нанонить представляет собой одномерную структуру в виде цепочки атомов углерода, которая достаточно гибка, чтобы скручивать ее произвольным образом, но при этом и достаточно прочна, чтобы выдерживать подобные деформации. Если взять несколько нанонитей и связать их в пучок, его можно закрутить и получить крохотную пружину. При сжатии она будет накапливать энергию, при раскручивании высвобождать ее – это старый добрый принцип, на основе которого работает множество заводных механизмов.

Моделирование показало, что гипотетический накопитель из такого материала обладает емкостью 1,76 МДж/кг энергии. Это на 4-5 порядков больше, чем у стальных пружин, и втрое выше, чем у литий-ионных батарей. Дополнительный бонус – механические системы в разы стабильнее химических аналогов, в них исключен риск возгорания и детонации. Также подобный накопитель не содержит токсичных веществ, а его утилизация не представляет проблем. Область применения подобных батарей чрезвычайно широка – от космоса до микроимплантантов.