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В США перекупщики начали массово скупать наборы «Хэппи Мил» с карточками Pokémon в «Макдоналдс»

Из-за этого, по словам пользователей соцсетей, комплекты с покемонами почти не достаются детям.

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Наборы «Хэппи Мил» с карточками покемонов поступили в продажу в американские кафе «Макдоналдс» в честь 25-летия франшизы Pokémon. На них обратили внимание коллекционеры, которые начали собирать нераспакованные комплекты карточек, после чего «Хэппи Мил» стали разбирать и перекупщики, чтобы продавать по завышенной цене.

Как отмечают издания вроде GameSpot и Polygon, перекупщики пользуются тем, что в американских «Макдоналдс» нет единого правила о продаже игрушек из «Хэппи Мил». Поэтому в отдельных кафе сети можно приобрести карточки Pokémon отдельно от самого набора еды. Перекупщики, по словам пользователей соцсетей, в таких случаях забирают сразу по несколько десятков и даже сотен пачек карточек, посвящённых Pokémon, и детям их не остаётся.

После этого перекупщики продают отдельные карточки или целые паки на eBay. Полный набор из 50 карточек по Pokémon, который включает 25 обычных карточек и 25 их голографических версий, продаётся на цифровой площадке за 200-250 долларов (14-17 тысяч рублей).

Некоторые рестораны «Макдоналдс» в США уже отреагировали на ажиотаж вокруг наборов карточек по Pokémon и ввели ограничение на их покупку — до пяти штук в одни руки.

13 февраля, 2021 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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