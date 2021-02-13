В США перекупщики начали массово скупать наборы «Хэппи Мил» с карточками Pokémon в «Макдоналдс»

Из-за этого, по словам пользователей соцсетей, комплекты с покемонами почти не достаются детям.
Наборы «Хэппи Мил» с карточками покемонов поступили в продажу в американские кафе «Макдоналдс» в честь 25-летия франшизы Pokémon. На них обратили внимание коллекционеры, которые начали собирать нераспакованные комплекты карточек, после чего «Хэппи Мил» стали разбирать и перекупщики, чтобы продавать по завышенной цене.
После этого перекупщики продают отдельные карточки или целые паки на eBay. Полный набор из 50 карточек по Pokémon, который включает 25 обычных карточек и 25 их голографических версий, продаётся на цифровой площадке за 200-250 долларов (14-17 тысяч рублей).
Некоторые рестораны «Макдоналдс» в США уже отреагировали на ажиотаж вокруг наборов карточек по Pokémon и ввели ограничение на их покупку — до пяти штук в одни руки.